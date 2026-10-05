गांव की यशोदा के अंग्रेजी वाले मैसेज पर प्रियंका चोपड़ा ने किया रिएक्ट, बोलीं- ‘परफेक्शन के पीछे मत भागो’

प्रियंका चोपड़ा ने कंटेट क्रिएटर यशोदा को किया सपोर्ट। (फोटो सोर्स: instagram- @priyankachopra and @yashoda5944)
Priyanka Chopra Yashoda: प्रियंका चोपड़ा ने ग्रामीण कंटेंट क्रिएटर यशोदा का एक वीडियो अपने इंस्टाग्राम पर री-पोस्ट किया है। यशोदा ने खुद अंग्रेजी सीखी और अब वह दूसरों को भी बिना गलती के डर के अंग्रेजी बोलने के लिए प्रेरित करती हैं।
'द ब्लफ' एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा अक्सर अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ऐसे मोमेंट्स और कहानियां शेयर करती हैं जो उनका ध्यान खींचती हैं। सोमवार (5 अक्टूबर) को, एक्ट्रेस ने कंटेंट क्रिएटर यशोदा का एक वीडियो शेयर किया। अंग्रेजी सीखने और बोलने के यशोदा के सफर ने सोशल मीडिया पर कई लोगों को प्रेरित किया है।
प्रियंका ने यशोदा का वीडियो अपनी इंस्टाग्राम स्टोरीज पर शेयर करते हुए कैप्शन, "परफेक्शन के पीछे भागना बंद करें।"
यशोदा ने वीडियो शेयर करते हुए कैप्शन में बताया है कि हर शब्द और वाक्य को सही बोलने की लगातार चिंता किए बिना अंग्रेजी बोल पाना कितना जरूरी है। वह लोगों को अंग्रेजी बोलने, गलतियां करने और प्रैक्टिस जारी रखने के लिए प्रोत्साहित करती हैं, बजाय इसके कि वे तब तक इंतजार करें जब तक उन्हें न लगे कि वे परफेक्ट हो गए हैं।
भले ही प्रियंका ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी में कोई अलग मैसेज नहीं जोड़ा, लेकिन वीडियो शेयर करने के उनके फैसले से यशोदा और उनके मैसेज पर लोगों का ध्यान गया। यशोदा का मैसेज नई भाषा सीखने में आने वाली झिझक और शर्म को दूर करने के बारे में है।
यशोदा उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले के लोधन का पुरवा गांव की 29 साल की हाउसवाइफ हैं। उन्होंने हिंदी-मीडियम स्कूल से 12वीं तक पढ़ाई की है। पति के सड़क हादसे के बाद परिवार पर आर्थिक संकट आया, तो उन्होंने स्मार्टफोन और इंटरनेट की मदद से खुद अंग्रेजी और YouTube सीखा। अब वह अंग्रेजी में वीडियो बनाकर लोगों को सीखने के लिए प्रेरित करती हैं।
उनका मैसेज उन लोगों के लिए है जो शर्म या जज किए जाने के डर से अंग्रेजी बोलने से हिचकते हैं। यशोदा की कहानी बताती है कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती और बिना क्लास के भी मेहनत से अंग्रेजी बेहतर की जा सकती है।
इस बीच, प्रियंका चोपड़ा S.S. राजामौली की आने वाली फिल्म 'वाराणसी' के साथ इंडियन सिनेमा में कमबैक कर रही हैं। इस फिल्म में महेश बाबू और पृथ्वीराज सुकुमारन भी हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक, फिल्म की लगभग 90 प्रतिशत शूटिंग पूरी हो चुकी है और टीम के साल के आखिर तक बाकी काम पूरा करने की उम्मीद है। 'वाराणसी' 2027 की शुरुआत में रिलीज होने वाली है।
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