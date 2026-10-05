गांव की यशोदा के अंग्रेजी वाले मैसेज पर प्रियंका चोपड़ा ने किया रिएक्ट, बोलीं- ‘परफेक्शन के पीछे मत भागो’

इस बीच, प्रियंका चोपड़ा S.S. राजामौली की आने वाली फिल्म 'वाराणसी' के साथ इंडियन सिनेमा में कमबैक कर रही हैं। इस फिल्म में महेश बाबू और पृथ्वीराज सुकुमारन भी हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक, फिल्म की लगभग 90 प्रतिशत शूटिंग पूरी हो चुकी है और टीम के साल के आखिर तक बाकी काम पूरा करने की उम्मीद है। 'वाराणसी' 2027 की शुरुआत में रिलीज होने वाली है।