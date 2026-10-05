‘मेरे पिता ने करीब 20 शादियां कीं’, बिग बॉस मलयालम कंटेस्टेंट ने किया बचपन का दर्दनाक खुलासा

इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक, शो के दौरान अपनी जिंदगी की मुश्किलों के बारे में बात करते हुए श्रीलक्ष्मी ने कहा कि उन्हें अक्सर 'पुरुष-विरोधी' (Man-Hater) समझा जाता है, और इसकी वजह उनके पिता के प्रति उनके मन में भरी नफरत है। श्रीलक्ष्मी ने हाल ही में बिग बॉस मलयालम के घर में कहा, "मेरे पिता शादी के नाम पर धोखा देने वाले इंसान हैं। उन्होंने मेरी मां समेत लगभग 10 से 20 लोगों से शादी की है। मैं ऐसे ही एक रिश्ते से पैदा हुई संतान हूं। मेरे मन में आज भी अपने पिता के लिए नफरत है। बहुत से लोग इसी नफरत को पुरुषों के प्रति नफरत (मिसैंड्री) समझ लेते हैं।"