‘पति पत्नी और पंगा’ के सेट पर लगी भीषण आग, टीम ने किया कन्फर्म, जान-माल का कोई नुकसान नहीं

Fire Breaks Out At Pati Patni Aur Panga Set: मुंबई के फिल्म सिटी में सोमवार को उस वक्त अफरा-तफरी मच गई, जब ‘पति पत्नी और पंगा’ और MTV Hustle 5 के सेट के बाहर अचानक भीषण आग लग गई। घटना के बाद शूटिंग कर रहे कलाकारों और क्रू की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई। हालांकि राहत की बात यह है कि दोनों शोज की टीमों ने पुष्टि की है कि घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है और सभी कलाकार सुरक्षित हैं।