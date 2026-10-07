प्यार नहीं, कुछ और थी वजह Rise and Fall 2 में काजल राघवानी ने पहली बार खोला हाथ पर बने निशान का राज, हुई इमोशनल

काजल राघवानी ने खोला हाथ पर बने निशान का राज (सोर्स: Instagram-kiddaanentertainment)
Rise and Fall 2 Contestants: ‘राइज एंड फॉल 2’ में नजर आ रहीं काजल राघवानी ने अपनी जिंदगी के एक बेहद मुश्किल दौर को याद किया है। शो में निहारिका तिवारी और मनीष कश्यप के साथ बातचीत के दौरान काजल ने अपने हाथ पर बने निशान के बारे में खुलकर बात की। जब मनीष ने अंदाजा लगाया कि यह किसी प्रेम कहानी से जुड़ा हो सकता है, तो काजल ने साफ किया कि इसके पीछे की वजह कुछ और थी।
बातचीत के दौरान काजल से उनके हाथ पर बने निशान को लेकर सवाल किया गया। काजल ने बताया कि उन्होंने खुद को नुकसान पहुंचाया था। मनीष ने जब पूछा कि क्या यह किसी के प्यार में उठाया गया कदम था, तो काजल ने इससे इनकार किया।
काजल ने बताया कि उस वक्त बात किसी दूसरे व्यक्ति की नहीं, बल्कि उनकी अपनी जिंदगी से जुड़ी थी। उन्होंने कहा कि उन्हें लगता था कि उन्हें नहीं जीना है और उस समय उन्हें दुनिया समझ नहीं आ रही थी। काजल ने बातचीत में यह भी स्पष्ट किया कि वह किसी और के लिए नहीं, बल्कि अपने लिए उस मुश्किल दौर से गुजर रही थीं। उन्होंने कहा कि जिंदगी में ऐसी बहुत-सी चीजें होती हैं, जिनकी वजह से इंसान खुद को लेकर बेहद नकारात्मक महसूस कर सकता है।
बातचीत के दौरान जब यह सवाल उठा कि कोई इंसान खुद के लिए इतना बुरा कैसे हो सकता है, तो काजल ने इसका जवाब देते हुए कहा कि ऐसा होता है। उन्होंने माना कि कई लोग अपनी जिंदगी के मुश्किल दौर में खुद को लेकर इस तरह की भावनाओं से गुजर सकते हैं।
काजल का यह खुलासा उनके अतीत के उस दौर की ओर इशारा करता है, जब वह मानसिक तौर पर बेहद परेशान थीं। हालांकि, उन्होंने इस बातचीत में उस समय की पूरी वजह विस्तार से नहीं बताई। काजल की बातों से यह भी साफ हुआ कि उनके हाथ पर मौजूद निशान के पीछे सिर्फ प्यार या किसी रिश्ते की कहानी तलाशना सही नहीं है। उन्होंने खुद इसे अपनी जिंदगी के बेहद मुश्किल दौर से जोड़कर बताया।
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