प्यार नहीं, कुछ और थी वजह Rise and Fall 2 में काजल राघवानी ने पहली बार खोला हाथ पर बने निशान का राज, हुई इमोशनल

काजल ने बताया कि उस वक्त बात किसी दूसरे व्यक्ति की नहीं, बल्कि उनकी अपनी जिंदगी से जुड़ी थी। उन्होंने कहा कि उन्हें लगता था कि उन्हें नहीं जीना है और उस समय उन्हें दुनिया समझ नहीं आ रही थी। काजल ने बातचीत में यह भी स्पष्ट किया कि वह किसी और के लिए नहीं, बल्कि अपने लिए उस मुश्किल दौर से गुजर रही थीं। उन्होंने कहा कि जिंदगी में ऐसी बहुत-सी चीजें होती हैं, जिनकी वजह से इंसान खुद को लेकर बेहद नकारात्मक महसूस कर सकता है।