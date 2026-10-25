शिल्पा राव-कुतले खान विवाद में नया मोड़, सिंगर के मैनेजर ने लगाया बड़ा आरोप, हिमेश रेशमिया पर भी किया दावा

Kutle Khan-Shilpa Rao Controversy: मुंबई में 24 अक्टूबर को आयोजित बॉलीवुड म्यूजिक प्रोजेक्ट के 10वें वर्ष के कार्यक्रम में शिल्पा राव और कुतले खान की परफॉर्मेंस को लेकर शुरू हुआ विवाद अब नया मोड़ लेता नजर आ रहा है। शिल्पा राव की परफॉर्मेंस अचानक रोके जाने के बाद सोशल मीडिया पर कुतले खान को लेकर सवाल उठाए जा रहे थे। अब कुतले खान के मैनेजर शरद शर्मा ने इस पूरे मामले पर अपनी तरफ की कहानी सामने रखी है। उनका दावा है कि कुतले खान ने शिल्पा राव की परफॉर्मेंस में दखल नहीं दिया था, बल्कि शिल्पा ने उनके सेट के बीच में आकर दर्शकों को धन्यवाद दिया था।