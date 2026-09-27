दिलजीत दोसांझ की ‘अंबरसरिया’ एक्ट्रेस मोनिका गिल ने की पारंपरिक सिख शादी, एक महीने पहले ब्रायन शर्मा संग हुई थी कोर्ट मैरिज

Monica Gill-Brian Sharma Wedding: पंजाबी फिल्मों की जानी-मानी अभिनेत्री और मॉडल मोनिका गिल ने ब्रायन शर्मा के साथ पारंपरिक सिख रीति-रिवाजों से शादी कर ली है। ‘अंबरसरिया’ और ‘सत श्री अकाल इंग्लैंड’ जैसी फिल्मों के लिए पहचानी जाने वाली मोनिका ने अपनी शादी की रस्मों की तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की हैं। खास बात यह है कि अभिनेत्री और ब्रायन शर्मा करीब एक महीने पहले ही कोर्ट मैरिज कर चुके थे। अब दोनों ने परिवार और करीबियों की मौजूदगी में पारंपरिक तरीके से शादी की है।