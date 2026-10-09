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नाना पाटेकर को श्रद्धांजलि देने के बाद मुनव्वर फारुकी ने पैप्स के लिए दोबारा शॉट देने से किया इनकार, बोले- आपके वीडियो के लिए नहीं करूंगा

Munawar Faruqui Viral Video: मुनव्वर फारुकी ने मुंबई के इवेंट में नाना पाटेकर को श्रद्धांजलि देने के बाद पैप्स के लिए इसे दोहराने से इनकार कर दिया। जानें क्या बोले कॉमेडियन और क्यों याद की 'नटसम्राट'।
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मुंबई

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Shiwani Mishra

Oct 09, 2026

Nana Patekar Death

नाना पाटेकर को याद कर भावुक हुए मुनव्वर फारुकी (सोर्स: instagram-instantbollywood)

Munawar Faruqui Statement: कॉमेडियन मुनव्वर फारुकी ने दिवंगत अभिनेता नाना पाटेकर को श्रद्धांजलि देते समय कुछ ऐसा किया, जिसने सबका ध्यान खींच लिया। मुंबई में एक इवेंट के दौरान मुनव्वर ने नाना की तस्वीर के पास फूल रखकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। हालांकि, जब फोटोग्राफरों ने उनसे कैमरे के लिए दोबारा यही करने को कहा, तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया। मुनव्वर ने कहा कि वह सिर्फ तस्वीर खिंचवाने के लिए इस पल को दोहराना नहीं चाहते।

मुनव्वर ने पैप्स को दिया साफ जवाब

नाना पाटेकर को श्रद्धांजलि देने के बाद मुनव्वर फारुकी से फोटोग्राफरों ने दोबारा फूल रखने के लिए कहा। इस पर उन्होंने स्पष्ट शब्दों में जवाब दिया, 'आपके शॉट और वीडियो के लिए मैं इसे वापस नहीं करूंगा।' उनके इस जवाब से साफ था कि वह श्रद्धांजलि के उस पल को सिर्फ कैमरे के लिए दोहराना नहीं चाहते थे।

नाना पाटेकर के निधन पर दुख जताते हुए मुनव्वर ने कहा कि उन्हें इस खबर से बहुत बुरा लगा। उन्होंने अभिनेता की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना भी की। मुनव्वर ने नाना की एक्टिंग की तारीफ करते हुए बताया कि उनकी फिल्म 'नटसम्राट' हमेशा से उनकी पसंदीदा फिल्मों में शामिल रही है।

'नटसम्राट' में नाना की एक्टिंग के मुरीद थे मुनव्वर

नाना पाटेकर हिंदी और मराठी सिनेमा के दिग्गज अभिनेताओं में शामिल थे। अपने दमदार अभिनय और अलग अंदाज के लिए पहचाने जाने वाले नाना ने कई यादगार किरदार निभाए। मुनव्वर भी उनके अभिनय से प्रभावित थे और उन्होंने खास तौर पर मराठी फिल्म 'नटसम्राट' का जिक्र किया।

नाना पाटेकर का 8 अक्टूबर को निधन हो गया था। दी गई जानकारी के मुताबिक, सीने में तेज दर्द के बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया था। मणिपाल अस्पताल के ऑन्कोलॉजी विभाग के प्रमुख डॉ. शेखर साल्कर ने बताया कि अस्पताल पहुंचने के बाद डॉक्टरों ने उन्हें करीब 45 मिनट तक होश में लाने की कोशिश की थी।

पुणे के फार्महाउस पर हुआ अंतिम संस्कार

नाना पाटेकर ने पहले ही अपने अंतिम संस्कार को लेकर अपनी इच्छा जाहिर की थी। फिल्म 'द वैक्सीन वॉर' के प्रचार के दौरान मीडिया से बातचीत में उन्होंने बताया था कि उन्होंने पुणे स्थित अपने फार्महाउस पर अंतिम संस्कार के लिए 12 मन सूखी लकड़ी रखी थी। बाद में उनके पुणे के डोंजे स्थित फार्महाउस पर ही उनका अंतिम संस्कार किया गया।

नाना को अंतिम विदाई देने के लिए फिल्म इंडस्ट्री की कई हस्तियां पहुंचीं। इनमें जैकी श्रॉफ, प्रवीण तरडे, साजिद नाडियाडवाला और अनिल शर्मा शामिल थे। 'क्रांतिवीर' के निर्देशक मेहुल कुमार और लेखक किरण ने भी उन्हें श्रद्धांजलि दी।

अंतिम विदाई में शामिल हुए कई राजनीतिक चेहरे

नाना पाटेकर के अंतिम संस्कार में कई राजनीतिक हस्तियां भी मौजूद रहीं। इनमें केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले, महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, सुनेत्रा पवार, महाराष्ट्र के मंत्री चंद्रकांत पाटिल, महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष रूपाली चाकणकर और नेता भाई जगताप शामिल थे।

नाना पाटेकर ने 'अंकुश', 'परिंदा', 'अंगार', 'तिरंगा', 'क्रांतिवीर', 'अब तक छप्पन', 'अपहरण', 'टैक्सी नंबर 9211' और 'वेलकम' जैसी फिल्मों में अपने अभिनय से दर्शकों के बीच खास पहचान बनाई। उनके निधन से हिंदी और मराठी सिनेमा ने अपना एक दिग्गज कलाकार खो दिया।

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Updated on:

09 Oct 2026 05:23 pm

Published on:

09 Oct 2026 04:58 pm

Hindi News / Entertainment / नाना पाटेकर को श्रद्धांजलि देने के बाद मुनव्वर फारुकी ने पैप्स के लिए दोबारा शॉट देने से किया इनकार, बोले- आपके वीडियो के लिए नहीं करूंगा

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