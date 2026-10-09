नाना पाटेकर को श्रद्धांजलि देने के बाद मुनव्वर फारुकी ने पैप्स के लिए दोबारा शॉट देने से किया इनकार, बोले- आपके वीडियो के लिए नहीं करूंगा

Munawar Faruqui Statement: कॉमेडियन मुनव्वर फारुकी ने दिवंगत अभिनेता नाना पाटेकर को श्रद्धांजलि देते समय कुछ ऐसा किया, जिसने सबका ध्यान खींच लिया। मुंबई में एक इवेंट के दौरान मुनव्वर ने नाना की तस्वीर के पास फूल रखकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। हालांकि, जब फोटोग्राफरों ने उनसे कैमरे के लिए दोबारा यही करने को कहा, तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया। मुनव्वर ने कहा कि वह सिर्फ तस्वीर खिंचवाने के लिए इस पल को दोहराना नहीं चाहते।