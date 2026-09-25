OTT पर रिलीज होते ही चर्चा में आई ‘Shaque’, परिणीति चोपड़ा की सीरीज में हर किरदार पर होगा शक! सस्पेंस ने खींचा दर्शकों का ध्यान

जैसे-जैसे अन्विता को नए सुराग मिलते हैं, उसे अपने आसपास के लोगों और रिश्तों पर भी शक होने लगता है। कहानी का सस्पेंस इसी सवाल के आसपास घूमता है कि आखिर उसकी बेटी के साथ क्या हुआ और क्या वह उन लोगों पर भरोसा कर सकती है, जो उसके सबसे करीब हैं। सीरीज के ट्रेलर में भी इसी रहस्य की झलक देखने को मिलती है। एक तरफ परिणीति का किरदार अपनी बेटी को पहचानने का दावा करता नजर आता है, वहीं दूसरी तरफ कहानी में ऐसे मोड़ आते हैं जो उसके भरोसे को लगातार चुनौती देते हैं।