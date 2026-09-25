OTT पर रिलीज होते ही चर्चा में आई ‘Shaque’, परिणीति चोपड़ा की सीरीज में हर किरदार पर होगा शक! सस्पेंस ने खींचा दर्शकों का ध्यान

‘शक’ के सस्पेंस में उलझीं परिणीति चोपड़ा ( सोर्स: X-@XpressCinema)
Parineeti Chopra Web Series: परिणीति चोपड़ा ने ओटीटी की दुनिया में अपना डेब्यू कर लिया है। उनकी मिस्ट्री थ्रिलर सीरीज ‘शक: ट्रस्ट नो वन’ 24 सितंबर को नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो चुकी है। रेंसिल डिसिल्वा और सिद्धार्थ पी. मल्होत्रा की बनाई यह सीरीज एक ऐसी मां की कहानी है, जो अपनी लापता बेटी को खोजने के लिए नौ साल से लगातार कोशिश कर रही है, लेकिन जैसे-जैसे उसकी तलाश आगे बढ़ती है, उसके आसपास मौजूद लोगों पर शक गहराता जाता है।
‘शक: ट्रस्ट नो वन’ को पहले ‘तलाश: ए मदर्स सर्च’ नाम से पेश किया गया था। बाद में इसका टाइटल बदलकर ‘शक: ट्रस्ट नो वन’ कर दिया गया। नेटफ्लिक्स ने सितंबर में इसका ट्रेलर जारी करते हुए कहानी की पहली झलक दिखाई थी, जिसमें परिणीति एक ऐसी मां के किरदार में नजर आईं, जो अपनी बच्ची को खोजने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है।
सीरीज का निर्देशन रेंसिल डिसिल्वा ने किया है, जबकि सिद्धार्थ पी. मल्होत्रा इसके क्रिएटर और प्रोड्यूसर हैं। इसे अल्केमी फिल्म्स के बैनर तले बनाया गया है।
सीरीज की कहानी अन्विता नाम की एक मां के इर्द-गिर्द घूमती है, जिसकी नवजात बेटी अस्पताल से गायब हो जाती है। इसके बाद नौ साल तक वह अपनी बच्ची को खोजती रहती है। इस दौरान उसे हर साल बेटी के जन्मदिन पर कुछ ऐसे पैकेज मिलते हैं, जो उसकी तलाश को जिंदा रखते हैं।
जैसे-जैसे अन्विता को नए सुराग मिलते हैं, उसे अपने आसपास के लोगों और रिश्तों पर भी शक होने लगता है। कहानी का सस्पेंस इसी सवाल के आसपास घूमता है कि आखिर उसकी बेटी के साथ क्या हुआ और क्या वह उन लोगों पर भरोसा कर सकती है, जो उसके सबसे करीब हैं। सीरीज के ट्रेलर में भी इसी रहस्य की झलक देखने को मिलती है। एक तरफ परिणीति का किरदार अपनी बेटी को पहचानने का दावा करता नजर आता है, वहीं दूसरी तरफ कहानी में ऐसे मोड़ आते हैं जो उसके भरोसे को लगातार चुनौती देते हैं।
‘शक: ट्रस्ट नो वन’ में परिणीति चोपड़ा के साथ जेनिफर विंगेट, ताहिर राज भसीन, सोनी राजदान, अनूप सोनी, सुमीत व्यास, हरलीन सेठी और ध्रुव चौधरी अहम भूमिकाओं में हैं। यह परिणीति का पहला वेब सीरीज प्रोजेक्ट है। बता दें, इस सीरीज के पहले सीजन में कुल सात एपिसोड हैं। कहानी मिस्ट्री, क्राइम, सस्पेंस और रिश्तों में बदलते भरोसे के इर्द-गिर्द आगे बढ़ती है।
सीरीज का टाइटल ही इसके सबसे बड़े सवाल की ओर इशारा करता है-आखिर भरोसा किस पर किया जाए? नौ साल तक अपनी बेटी की तलाश करने वाली अन्विता को जैसे-जैसे नए सुराग मिलते हैं, वैसे-वैसे उसके लिए सच और भ्रम के बीच अंतर करना मुश्किल होता जाता है। ‘शक: ट्रस्ट नो वन’ अब नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हो रही है और दर्शक इसके सातों एपिसोड देख सकते हैं।
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