‘जो मेकर्स को पसंद आ जाए वो विनर बन जाता है’ बिग बॉस को लेकर बोले पुनीत सुपरस्टार

पुनीत सुपरस्टार हाल ही में फिल्मीज्ञान के पॉडकास्ट में पहुंचे थे। जहां उन्होंने खुलकर बिग बॉस को लेकर खुलकर बात की। उन्होंने कहा कि शो में आने वाले 15-20 लोगों में से मेकर्स का कोई न कोई चहेता बन जाता है। उन्होंने इसे इंसानी स्वभाव से जोड़ा और उदाहरण दिया कि जैसे एक परिवार में तीन बच्चे होने पर भी माता-पिता का कोई एक बच्चा खास लाडला होता है, या फिर किसी ऑफिस में 500 लोग काम करने के बावजूद मालिक का कोई एक भरोसेमंद कर्मचारी होता है, जिसके बिना कंपनी नहीं चल सकती। ठीक उसी तरह, बिग बॉस के मेकर्स के साथ भी होता है।