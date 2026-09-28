राधिका मदान के ‘विवादित सीन’ वाले बयान पर भड़के यूजर्स, बोले- ‘ऐसे सीन बनाकर फिर नजरें खराब कह रहे’

Radhika Madan Film Lust Stories 3: राधिका मदान और विजय वर्मा ने विवादित सीन की शूटिंग के दौरान एक्टर्स के सामने आने वाले रिस्क और ऐसे वीडियो के ऑनलाइन सर्कुलेट होने की आशंका पर खुलकर बात की है। राधिका ने कहा कि कलाकार ऐसे सीन्स करते वक्त इस बात से अनजान नहीं होते कि उनके सीन के लीक होने की संभावना हमेशा बनी रहती है। उन्होंने यह भी कहा कि डीपफेक और एआई के जरिए बनाए गए कंटेंट के खिलाफ साइबर पुलिस और कानूनी कार्रवाई मददगार हो सकती है। वहीं, विजय वर्मा ने कहा कि अगर एक्टर लगातार इस चिंता में रहें कि उनका सीन आगे कैसे इस्तेमाल या सर्कुलेट हो सकता है, तो इसका असर उनकी परफॉर्मेंस पर भी पड़ सकता है।