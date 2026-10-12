‘अवॉर्ड नहीं मिलेंगे, इसलिए चुप हैं सेलिब्रिटी?’ दिल्ली प्रोटेस्ट पर राखी सावंत के बयान की चर्चा तेज

इस आंदोलन के तहत 10 अक्टूबर को CJP के फाउंडर अभिजीत दीपके और साथी नेताओं सौरव दास और आशुतोष रांका को दिल्ली के जंतर-मंतर पर प्रदर्शन के दौरान हिरासत में ले लिया गया था, जिन्हें बाद में 11 अक्टूबर को शांति बनाए रखने की शर्त पर रिहा किया गया। रिहाई के बाद नेताओं ने आंदोलन जारी रखने का ऐलान किया है, जिसके बाद से राजनीतिक और सामाजिक गलियारों में बहस छिड़ गई है।