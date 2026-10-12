‘अवॉर्ड नहीं मिलेंगे, इसलिए चुप हैं सेलिब्रिटी?’ दिल्ली प्रोटेस्ट पर राखी सावंत के बयान की चर्चा तेज

वोट चोरी के आरोपों के बीच जंतर-मंतर पहुंचीं राखी सावंत (सोर्स: IMDb/@cjpprotest)
Rakhi Sawant Viral Video: दिल्ली में चुनाव आयोग पर वोट चोरी के आरोपों को लेकर जारी विरोध-प्रदर्शन के बीच राखी सावंत भी जंतर-मंतर पहुंचीं। यहां उन्होंने प्रदर्शन को लेकर अपनी राय रखी और कहा कि कई सेलिब्रिटी डरे हुए हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि विरोध करने पर उन्हें आगे अवॉर्ड नहीं मिलेंगे। राखी के इस बयान ने सेलिब्रिटीज की चुप्पी को लेकर नई चर्चा छेड़ दी है।
राखी सावंत ने आरोप लगाया कि सेलिब्रिटी इस डर से खुलकर अपनी बात नहीं रख रहे हैं कि इसका असर उनके अवॉर्ड मिलने पर पड़ सकता है। हालांकि, उनके इस दावे को लेकर उपलब्ध जानकारी में किसी अन्य सेलिब्रिटी की प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।
चुनाव आयोग पर वोट चोरी के आरोपों के बीच जंतर-मंतर पर पहुंचे राखी के बयान ने सबका ध्यान खींचा है। उन्होंने इस मुद्दे पर अपनी राय रखते हुए सेलिब्रिटीज के रवैये पर सवाल उठाए।
इस आंदोलन के तहत 10 अक्टूबर को CJP के फाउंडर अभिजीत दीपके और साथी नेताओं सौरव दास और आशुतोष रांका को दिल्ली के जंतर-मंतर पर प्रदर्शन के दौरान हिरासत में ले लिया गया था, जिन्हें बाद में 11 अक्टूबर को शांति बनाए रखने की शर्त पर रिहा किया गया। रिहाई के बाद नेताओं ने आंदोलन जारी रखने का ऐलान किया है, जिसके बाद से राजनीतिक और सामाजिक गलियारों में बहस छिड़ गई है।
वहीं, सुप्रीम कोर्ट ने रविवार को एक विशेष सुनवाई के दौरान ये साफ किया कि प्रदर्शनकारियों को अनावश्यक हिरासत में नहीं लिया जाएगा और सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था सामान्य होनी चाहिए। तब से आंदोलन को लेकर सोशल मीडिया पर अलग-अलग चर्चाएं भी सामने आईं।
सोशल मीडिया पर प्रदर्शन को पाकिस्तानी अभिनेत्री माहिरा खान के समर्थन से जोड़ने वाली जानकारी भी सामने आई थी। हालांकि, उपलब्ध जानकारी के मुताबिक, इस दावे को लेकर कोई नया अपडेट सामने नहीं आया है। फिलहाल, जंतर-मंतर पर प्रदर्शन के बीच राखी सावंत का सेलिब्रिटीज को लेकर दिया गया बयान चर्चा का विषय बना हुआ है।
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