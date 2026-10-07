‘सिर शरीर में रखा हुआ लग रहा है’, रामायण में अरुण गोविल का दशरथ लुक देख भड़के नेटिजन्स, बोले- ‘दाढ़ी नकली लग रही है, अच्छा नहीं लग रहा’

Ramayana Part 1: नितेश तिवारी की फिल्म ‘रामायण पार्ट 1’ को लेकर दर्शकों के बीच जबरदस्त उत्सुकता बनी हुई है। फिल्म के टीजर और गाने के बाद अब मेकर्स ने अरुण गोविल का राजा दशरथ के किरदार में पहला कैरेक्टर पोस्टर जारी किया है। हालांकि, पोस्टर सामने आते ही सोशल मीडिया पर इसे लेकर मिली-जुली प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। कई नेटिजन्स अरुण गोविल के लुक से प्रभावित नजर नहीं आए और पोस्टर की दाढ़ी, लाइटिंग और चेहरे के लुक पर सवाल उठाए।