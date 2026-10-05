Rise and Fall 2 में गौतम गुलाटी ने शहजाद पूनावाला को बताया ‘अल्टीमेट रूलर’ बनने लायक नहीं, तेज प्रताप ने पलटकर लिया गौतम का नाम

गौतम ने कहा, “शहजाद का नाम लेना चाहूंगा। इट्स डन एंड डस्टेड। ओके, आई डोंट इवन केयर अबाउट इट।” गौतम के इस फैसले के बाद शहजाद ने भी उनकी बात पर प्रतिक्रिया दी और कहा, “गौतम भाई, मेरा नाम लिया आपने।” गौतम ने इस पर बेपरवाही भरे अंदाज में कहा कि शहजाद उन्हें चाहे जितनी भी गालियां दें, उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने कहा कि इसके बावजूद शहजाद उनसे प्यार करते हैं।