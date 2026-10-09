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शहनाज गिल ने Bigg Boss 20 में माही विज को दिया सपोर्ट, बोलीं- ‘वो घर में कैसा भी खेले, मैं हमेशा उसके साथ हूं’

Shehnaaz Gill Emotional Statement: शहनाज गिल ने बिग बॉस 20 में माही विज को सपोर्ट किया है। जानिए क्यों शो नहीं देखने के बावजूद शहनाज ने माही के साथ हमेशा खड़े रहने की बात कही और मुश्किल वक्त का किस्सा याद किया।
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मुंबई

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Shiwani Mishra

Oct 09, 2026

Shehnaaz Gill supports Mahi Vij

शहनाज गिल ने याद किया मुश्किल वक्त (सोर्स; X-@onlyforshehnaaz/@SN_Mariam_)

Bigg Boss 20 Contestants: बिग बॉस 13 की कंटेस्टेंट रहीं शहनाज गिल ने बिग बॉस 20 में माही विज को अपना समर्थन दिया है। शहनाज ने साफ कहा कि वह मौजूदा सीजन नहीं देख रही हैं, इसलिए उन्हें नहीं पता कि माही घर के अंदर कैसा खेल रही हैं। हालांकि, माही के साथ अपने पुराने रिश्ते और मुश्किल वक्त में मिले उनके साथ को याद करते हुए शहनाज ने कहा कि वह हमेशा उन्हें सपोर्ट करती रहेंगी।

शहनाज ने बताया कि वह भी उस मुकाम से गुजर चुकी हैं, जहां आज माही विज हैं। उन्हें याद है कि उस दौर में हालात कितने मुश्किल थे। शहनाज के मुताबिक, एक समय ऐसा भी था, जब उनके पास पहनने के लिए कपड़े तक नहीं थे। ऐसे मुश्किल वक्त में माही ने आगे बढ़कर उनकी मदद की और उनका साथ दिया।

मुश्किल वक्त में माही ने दिया था शहनाज का साथ

शहनाज ने माही के साथ बिताए मुश्किल दिनों को याद करते हुए बताया कि माही ने हर परिस्थिति में उनका साथ दिया। जब वह खुश होती थीं, तो माही भी उनके साथ हंसती थीं और जब वह रोती थीं, तो माही भी उनके साथ रोती थीं।

शहनाज के मुताबिक, उन्होंने माही का वह रूप करीब से देखा है, जो उनके लिए इस रिश्ते को खास बनाता है। उन्होंने माही को नेक और साफ दिल का इंसान बताते हुए कहा कि वह उनके स्वभाव को जानती हैं और इसी वजह से उनके समर्थन में खड़ी हैं।

माही का गेम कैसा भी हो, शहनाज करेंगी सपोर्ट

शहनाज ने ये भी स्पष्ट किया कि बिग बॉस 20 में माही के खेल को लेकर उनकी कोई राय नहीं है, क्योंकि वह शो फॉलो नहीं कर रही हैं। लेकिन उनके लिए माही का घर के अंदर अच्छा या बुरा खेलना समर्थन की वजह नहीं है।

शहनाज ने कहा कि वह माही को हमेशा सपोर्ट करेंगी, चाहे वह बिग बॉस के घर में किसी भी तरह खेलें। उनका यह बयान दिखाता है कि माही के लिए उनका समर्थन शो में उनके प्रदर्शन से ज्यादा, मुश्किल वक्त में मिले साथ और आपसी रिश्ते पर आधारित है। शहनाज गिल बिग बॉस 13 से घर-घर में मशहूर हुई थीं। अब बिग बॉस 20 में माही विज को लेकर उनका समर्थन सामने आने के बाद उनके इस बयान ने ध्यान खींचा है।

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Updated on:

09 Oct 2026 05:52 pm

Published on:

09 Oct 2026 05:51 pm

Hindi News / Entertainment / शहनाज गिल ने Bigg Boss 20 में माही विज को दिया सपोर्ट, बोलीं- ‘वो घर में कैसा भी खेले, मैं हमेशा उसके साथ हूं’

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