शहनाज गिल ने Bigg Boss 20 में माही विज को दिया सपोर्ट, बोलीं- ‘वो घर में कैसा भी खेले, मैं हमेशा उसके साथ हूं’

शहनाज ने कहा कि वह माही को हमेशा सपोर्ट करेंगी, चाहे वह बिग बॉस के घर में किसी भी तरह खेलें। उनका यह बयान दिखाता है कि माही के लिए उनका समर्थन शो में उनके प्रदर्शन से ज्यादा, मुश्किल वक्त में मिले साथ और आपसी रिश्ते पर आधारित है। शहनाज गिल बिग बॉस 13 से घर-घर में मशहूर हुई थीं। अब बिग बॉस 20 में माही विज को लेकर उनका समर्थन सामने आने के बाद उनके इस बयान ने ध्यान खींचा है।