नाना पाटेकर की आखिरी फिल्म ‘ईथा’ का जिक्र कर श्रद्धा कपूर पर यूजर्स ने कसा तंज, पोस्ट को लेकर चर्चा तेज

Nana Patekar Last Film:नाना पाटेकर के निधन के बाद जहां फिल्म इंडस्ट्री उन्हें याद कर रही है, वहीं सोशल मीडिया पर श्रद्धा कपूर और आलिया भट्ट के फैंस के बीच विवाद की चर्चा भी सामने आई है। सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट में श्रद्धा कपूर की एक्टिंग का मजाक उड़ाया गया, जबकि दूसरी ओर आलिया के फैंस को निशाना बनाकर की जा रही ट्रोलिंग पर सवाल उठाए गए। एक पोस्ट में यहां तक कहा गया कि किसी कलाकार के निधन के दुख को किसी महिला के खिलाफ नफरत फैलाने का जरिया नहीं बनाना चाहिए।