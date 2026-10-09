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नाना पाटेकर की आखिरी फिल्म ‘ईथा’ का जिक्र कर श्रद्धा कपूर पर यूजर्स ने कसा तंज, पोस्ट को लेकर चर्चा तेज

Shraddha Kapoor Trolling: नाना पाटेकर के निधन के बीच श्रद्धा कपूर की एक्टिंग पर सोशल मीडिया पोस्ट में तंज कसा गया। वहीं, आलिया भट्ट के फैंस की ट्रोलिंग पर सवाल उठाते हुए नफरत फैलाने के खिलाफ आवाज उठाई गई।
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मुंबई

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Shiwani Mishra

Oct 09, 2026

Alia Bhatt fans

श्रद्धा कपूर की एक्टिंग पर विवादित टिप्पणी (सोर्स: X-@prettyyylilac/@RDBalaji)

Nana Patekar Last Film:नाना पाटेकर के निधन के बाद जहां फिल्म इंडस्ट्री उन्हें याद कर रही है, वहीं सोशल मीडिया पर श्रद्धा कपूर और आलिया भट्ट के फैंस के बीच विवाद की चर्चा भी सामने आई है। सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट में श्रद्धा कपूर की एक्टिंग का मजाक उड़ाया गया, जबकि दूसरी ओर आलिया के फैंस को निशाना बनाकर की जा रही ट्रोलिंग पर सवाल उठाए गए। एक पोस्ट में यहां तक कहा गया कि किसी कलाकार के निधन के दुख को किसी महिला के खिलाफ नफरत फैलाने का जरिया नहीं बनाना चाहिए।

श्रद्धा कपूर की एक्टिंग पर किया गया तंज

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक कमेंट में श्रद्धा कपूर की एक्टिंग को लेकर तीखी टिप्पणी की गई। पोस्ट में दावा किया गया कि उन्हें पास से एक्टिंग करते देखना किसी के लिए भी मुश्किल हो सकता है और कोई भी बड़ा अभिनेता ऐसा देखकर हैरान रह जाएगा।

इसी पोस्ट में नाना पाटेकर की आखिरी फिल्म ‘ईथा’ का भी जिक्र किया गया। पोस्ट करने वाले ने दावा किया कि इस फिल्म में नाना पाटेकर को श्रद्धा कपूर के साथ शूटिंग करनी थी। हालांकि, इस दावे और फिल्म में दोनों के साथ काम करने से जुड़ी जानकारी की स्वतंत्र पुष्टि उपलब्ध नहीं है।

आलिया भट्ट के फैंस की ट्रोलिंग पर उठाए सवाल

दूसरी ओर, सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में आलिया भट्ट के फैंस की ओर से श्रद्धा कपूर को निशाना बनाए जाने पर नाराजगी जाहिर की गई। पोस्ट में कहा गया कि नाना पाटेकर के निधन से एक परिवार ने अपने करीबी को खोया है और ऐसे समय में किसी की मौत को किसी महिला के खिलाफ ट्रोलिंग के लिए इस्तेमाल करना गलत है।

पोस्ट में यह भी अपील की गई कि किसी के निधन को नफरत फैलाने का हथियार न बनाया जाए। इस प्रतिक्रिया के जरिए फैन वॉर के दौरान संवेदनशील घटनाओं को व्यक्तिगत हमलों से जोड़ने पर सवाल उठाए गए।

सोशल मीडिया पर एक्टर्स की एक्टिंग को लेकर बहस

श्रद्धा कपूर की एक्टिंग पर की गई टिप्पणी और ट्रोलिंग के खिलाफ सामने आए पोस्ट से सोशल मीडिया पर कलाकारों के फैंस के बीच विवाद का मुद्दा फिर चर्चा में आ गया है। पोस्ट किसने साझा किए और क्या दोनों कलाकारों ने इस विवाद पर कोई प्रतिक्रिया दी है। नाना पाटेकर के निधन से जुड़ी खबरों के बीच इस तरह की टिप्पणियों को लेकर सोशल मीडिया पर अलग-अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं।

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Updated on:

09 Oct 2026 02:36 pm

Published on:

09 Oct 2026 02:24 pm

Hindi News / Entertainment / नाना पाटेकर की आखिरी फिल्म ‘ईथा’ का जिक्र कर श्रद्धा कपूर पर यूजर्स ने कसा तंज, पोस्ट को लेकर चर्चा तेज

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