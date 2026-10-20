‘यूट्यूब के अंबानी’ टैग पर सौरभ जोशी ने दिया बड़ा बयान, अपनी संपत्ति और कमाई पर उड़ रही अफवाहों पर किया खुलासा

Sourav Joshi On Tag Ambani Of Youtube: देश के सबसे फेस और टॉप यूट्यूबर्स में शुमार सौरव जोशी (Sourav Joshi) अक्सर अपनी जिंदगी और व्लॉग्स को लेकर चर्चा में रहते हैं। इस समय सोशल मीडिया पर उनके बारे में एक खबर तेजी से वायरल हो रही थी, जिसमें दावा किया जा रहा था कि उन्होंने अपनी पत्नी अवंतिका भट्ट के कहने पर परिवार के लिए एक निजी डांडिया पार्टी का आयोजन किया था और इस पर पानी की तरह 1 करोड़ रुपये खर्च कर दिए थे। इन तमाम अफवाहों और दावों से परेशान होकर अब खुद यूट्यूबर सौरभ जोशी ने अपने नए व्लॉग में आकर उन खबरों पर रिएक्शन दिया है।