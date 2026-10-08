विद्युत जामवाल ने दिखाया ‘स्ट्रीट फाइटर’ के धालसिम बनने का दम, त्रिशूल-शंख के साथ शेयर किया, Video

एक दूसरी तस्वीर में विद्युत झरने के सामने त्रिशूल पकड़े खड़े हैं। वहीं, एक अन्य तस्वीर में वह सफेद पारंपरिक कपड़ों में आंखें बंद किए ध्यान की मुद्रा में नजर आए। इस तस्वीर में उनके हाथ में शंख भी दिखाई देता है। इन तस्वीरों ने उनके वर्कआउट पोस्ट को एक अलग और आध्यात्मिक अंदाज दिया। अपनी पोस्ट के कैप्शन में विद्युत ने लिखा, "वर्कआउट वीडियो @streetfightermovie धालसिम शरीर को स्ट्रेच करने के बारे में नहीं है, यह मन को उसकी सीमाओं से परे स्ट्रेच करने के बारे में है।"