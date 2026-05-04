CG Accident: 5 मिनट की दूरी, 20 मिनट की देरी, सडक़ हादसे ने छीन ली पिता-पुत्र की जिंदगी

करीब एक साल पहले इस मार्ग के चौड़ीकरण और नव निर्माण की घोषणा की गई थी, जिससे स्थानीय लोगों को राहत की उम्मीद थी। लेकिन अब तक यह कार्य शुरू नहीं हो सका और इस अधूरी घोषणा का खामियाजा कई परिवारों को भुगतना पड़ा है। हादसे में शामिल वाहन पीएचई विभाग का था, जो सरकारी वाहन होने के बावजूद नियमों की अनदेखी कर रहा था। यह सवाल उठता है कि क्या सरकारी वाहन भी बिना किसी नियंत्रण के चल रहे हैं? क्या उनके संचालन और गति पर कोई नियंत्रण नहीं है? जब जिम्मेदारी निभाने वाले ही लापरवाही का कारण बन जाएं, तो आम लोगों की सुरक्षा किसके भरोसे रहती है?