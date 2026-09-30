Gonda Cyber Crime: राजस्थान के इस गांव से चल रहा था साइबर ठगी का खेल, APK फाइल से 5.23 लाख की ठगी

पूछताछ में आरोपी ने पुलिस को बताया कि गिरोह के सदस्य लोगों के मोबाइल में APK मालवेयर डाउनलोड कराते थे। इसके बाद मोबाइल का एक्सेस हासिल कर बैंक खातों से रकम निकाली जाती थी। ठगी की रकम अलग-अलग सिम से खोले गए डिजिटल बैंक खातों में भेजी जाती थी।

इसके बाद रकम को FD में बदलकर उसके आधार पर डिजिटल क्रेडिट कार्ड लिया जाता था। इस क्रेडिट कार्ड से तनिष्क के आभूषण, फ्लाइट टिकट और दूसरी महंगी चीजें खरीदी जाती थीं। खरीदारी के बाद क्रेडिट कार्ड बंद कराने के लिए क्लोजर रिक्वेस्ट डाल दी जाती थी। पुलिस के अनुसार, आरोपी अपने नाम से कोई सिम कार्ड या बैंक खाता इस्तेमाल नहीं करता था। गिरफ्तारी के बाद साइबर थाना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ विधिक कार्रवाई करते हुए उसे न्यायालय भेज दिया।