Gonda News: चार बदमाशों ने रास्ते में रोकी स्कूटी, मोबाइल और 10 हजार लूटे, अगले दिन पुलिस ने खोला पूरा राज

गोंडा के कोतवाली देहात क्षेत्र में लूट की घटना का पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस ने मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दो किशोरों को भी पुलिस अभिरक्षा में लिया गया है। आरोपियों के कब्जे से लूटी गई इलेक्ट्रिक स्कूटी, मोबाइल और 8 हजार रुपये बरामद हुए हैं। वारदात में इस्तेमाल दो मोटरसाइकिल भी मिली हैं। पुलिस के अनुसार, ग्राम ज्ञानपुर के रहने वाले प्रमोद कुमार यादव 29 सितंबर की रात पोर्टरगंज से अपने घर जा रहे थे। वह अपनी इलेक्ट्रिक स्कूटी से डेहरास रोड मंडप चौराहे से आगे बढ़े थे। बेलवानोहर की तरफ करीब 500 मीटर आगे पहुंचे थे। तभी पीछे से दो मोटरसाइकिलों पर चार युवक आए। आरोपियों ने प्रमोद की स्कूटी रोक ली। इसके बाद उनका मोबाइल फोन, 10 हजार रुपये और इलेक्ट्रिक स्कूटी लूट ली। वारदात के बाद चारों आरोपी मौके से फरार हो गए। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की।