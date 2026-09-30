Gonda News: 4 साल पुराने मामले में आया फैसला, नाबालिग से दुराचार के दोषी को 20 साल की सजा

पुलिस के अनुसार, प्रभावी पैरवी और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने 30 सितंबर 2026 को अभियुक्त सुशील जायसवाल को दोषसिद्ध कर दिया। अदालत ने उसे 20 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही 20 हजार रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया गया। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत गंभीर अपराधों में दोषी अभियुक्तों को सजा दिलाने के लिए मामलों की लगातार निगरानी और न्यायालय में प्रभावी पैरवी की जा रही है। इसका उद्देश्य लंबित मामलों में जल्द न्यायिक प्रक्रिया पूरी कराकर दोषियों को कानून के तहत सजा दिलाना है।