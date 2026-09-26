गुवाहाटी में होमस्टे में बेहोश मिली गौहाटी यूनिवर्सिटी की छात्रा, अस्पताल में मौत; युवक गिरफ्तार, शरीर पर चोट के निशान

गुवाहाटी में होमस्टे में बेहोश मिली गौहाटी यूनिवर्सिटी की छात्रा, फोटो सोर्स- एक्स ( @MeghUpdates )
Guwahati Student Death: गौहाटी यूनिवर्सिटी की 22 वर्षीय छात्रा शनिवार को गुवाहाटी के बाहरी इलाके अजाऱा के पास एक होमस्टे में बेहोशी की हालत में मिली। उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने मामले में एक युवक को गिरफ्तार किया है और घटना की जांच की जा रही है।
पुलिस के मुताबिक, गिरफ्तार युवक की पहचान आशिक अली के रूप में हुई है। गुवाहाटी सिटी पुलिस कमिश्नरेट के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि आरोपी पुलिस हिरासत में है और उससे पूछताछ की जा रही है।
मृत छात्रा की पहचान निमिषा ठाकुरिया के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार, निमिषा एक दोस्त के साथ बाहर गई थी और दोनों के अजाऱा के पास एक होमस्टे में ठहरने की जानकारी सामने आई है। DCP (West) बोलिन देउरी ने बताया कि शनिवार सुबह करीब तीन युवक निमिषा को अजाऱा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंचे थे। वहां से उसकी गंभीर हालत को देखते हुए उसे गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल (GMCH) रेफर किया गया।
DCP के मुताबिक, GMCH में डॉक्टरों ने निमिषा को मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने मामले में आशिक अली को पकड़ लिया है।
पुलिस अधिकारी ने बताया कि आरोपी ने पूछताछ में दावा किया है कि निमिषा ने छत के पंखे से फांसी लगा ली थी। हालांकि, पुलिस इस दावे की जांच कर रही है और यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि वास्तव में क्या हुआ था।
पुलिस के मुताबिक, छात्रा के शरीर पर चोट के निशान भी मिले हैं। ऐसे में पुलिस आत्महत्या के दावे समेत घटना से जुड़े सभी पहलुओं की जांच कर रही है। फिलहाल मौत की सही वजह जांच पूरी होने के बाद ही स्पष्ट होगी।
घटना की जानकारी सामने आने के बाद धारापुर इलाके के स्थानीय लोगों और छात्रों ने शनिवार को प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने मामले की निष्पक्ष जांच और आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। पुलिस का कहना है कि मामले में जांच जारी है और घटनाक्रम से जुड़े अन्य लोगों की भूमिका की भी जांच की जा रही है।
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