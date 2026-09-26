गुवाहाटी में होमस्टे में बेहोश मिली गौहाटी यूनिवर्सिटी की छात्रा, अस्पताल में मौत; युवक गिरफ्तार, शरीर पर चोट के निशान

मृत छात्रा की पहचान निमिषा ठाकुरिया के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार, निमिषा एक दोस्त के साथ बाहर गई थी और दोनों के अजाऱा के पास एक होमस्टे में ठहरने की जानकारी सामने आई है। DCP (West) बोलिन देउरी ने बताया कि शनिवार सुबह करीब तीन युवक निमिषा को अजाऱा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंचे थे। वहां से उसकी गंभीर हालत को देखते हुए उसे गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल (GMCH) रेफर किया गया।