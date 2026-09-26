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गुवाहाटी में होमस्टे में बेहोश मिली गौहाटी यूनिवर्सिटी की छात्रा, अस्पताल में मौत; युवक गिरफ्तार, शरीर पर चोट के निशान

Guwahati University Student Death: गुवाहाटी में गौहाटी यूनिवर्सिटी की 22 साल की छात्रा निमिषा ठाकुरिया होमस्टे में बेहोश मिली, जिसके बाद अस्पताल में डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया है और छात्रा के शरीर पर मिले चोट के निशानों समेत पूरे मामले की जांच की जा रही है।
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गुवाहाटी

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Imran Ansari

Sep 26, 2026

Guwahati University Student Death

गुवाहाटी में होमस्टे में बेहोश मिली गौहाटी यूनिवर्सिटी की छात्रा, फोटो सोर्स- एक्स ( @MeghUpdates )

Guwahati Student Death: गौहाटी यूनिवर्सिटी की 22 वर्षीय छात्रा शनिवार को गुवाहाटी के बाहरी इलाके अजाऱा के पास एक होमस्टे में बेहोशी की हालत में मिली। उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने मामले में एक युवक को गिरफ्तार किया है और घटना की जांच की जा रही है।

पुलिस के मुताबिक, गिरफ्तार युवक की पहचान आशिक अली के रूप में हुई है। गुवाहाटी सिटी पुलिस कमिश्नरेट के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि आरोपी पुलिस हिरासत में है और उससे पूछताछ की जा रही है।

दोस्त के साथ होमस्टे गई थी छात्रा

मृत छात्रा की पहचान निमिषा ठाकुरिया के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार, निमिषा एक दोस्त के साथ बाहर गई थी और दोनों के अजाऱा के पास एक होमस्टे में ठहरने की जानकारी सामने आई है। DCP (West) बोलिन देउरी ने बताया कि शनिवार सुबह करीब तीन युवक निमिषा को अजाऱा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंचे थे। वहां से उसकी गंभीर हालत को देखते हुए उसे गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल (GMCH) रेफर किया गया।

आरोपी ने फांसी लगाने की बात कही

DCP के मुताबिक, GMCH में डॉक्टरों ने निमिषा को मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने मामले में आशिक अली को पकड़ लिया है।
पुलिस अधिकारी ने बताया कि आरोपी ने पूछताछ में दावा किया है कि निमिषा ने छत के पंखे से फांसी लगा ली थी। हालांकि, पुलिस इस दावे की जांच कर रही है और यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि वास्तव में क्या हुआ था।

शरीर पर मिले चोट के निशान

पुलिस के मुताबिक, छात्रा के शरीर पर चोट के निशान भी मिले हैं। ऐसे में पुलिस आत्महत्या के दावे समेत घटना से जुड़े सभी पहलुओं की जांच कर रही है। फिलहाल मौत की सही वजह जांच पूरी होने के बाद ही स्पष्ट होगी।

स्थानीय लोगों और छात्रों ने किया प्रदर्शन

घटना की जानकारी सामने आने के बाद धारापुर इलाके के स्थानीय लोगों और छात्रों ने शनिवार को प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने मामले की निष्पक्ष जांच और आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। पुलिस का कहना है कि मामले में जांच जारी है और घटनाक्रम से जुड़े अन्य लोगों की भूमिका की भी जांच की जा रही है।

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Updated on:

26 Sept 2026 05:08 pm

Published on:

26 Sept 2026 05:06 pm

Hindi News / Assam / Guwahati / गुवाहाटी में होमस्टे में बेहोश मिली गौहाटी यूनिवर्सिटी की छात्रा, अस्पताल में मौत; युवक गिरफ्तार, शरीर पर चोट के निशान

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