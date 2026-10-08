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‘वसीयत से अनुकंपा नियुक्ति नहीं मिल सकती’, ग्वालियर हाईकोर्ट ने खारिज किया 16 साल पुराना आदेश

MP High Court : हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने बड़ा फैसला सुनाते हुए कहा कि, वसीयत या प्रोबेट के जरिए अनुकंपा नियुक्ति तय नहीं हो सकती। निचली अदालत का 16 साल पुराना आदेश खारिज किया। कोर्ट ने कहा- अनुकंपा नियुक्ति कोई विरासत, 'कर्ज' या 'प्रतिभूति' नहीं, ये सरकार की नीति और पात्रता के अधीन है।
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ग्वालियर

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Mohammad Faiz Mubarak

Oct 08, 2026

MP High Court

ग्वालियर हाईकोर्ट का फैसला (फोटो सोर्स: Patrika)

ग्वालियर। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने अनुकंपा नियुक्ति और उत्तराधिकार से जुड़े एक महत्वपूर्ण मामले में स्पष्ट फैसला सुनाया है। जस्टिस अमित सेठ की एकलपीठ ने कहा कि अनुकंपा नियुक्ति कोई विरासत में मिलने वाला अधिकार नहीं है और न ही यह उत्तराधिकार अधिनियम के तहत 'कर्ज' या 'प्रतिभूति' (debt or security) की श्रेणी में आती है। इसलिए प्रोबेट या उत्तराधिकार से जुड़े मामलों में अदालतें आपसी समझौते के आधार पर भी किसी को अनुकंपा नियुक्ति का अधिकार नहीं सौंप सकतीं। 

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Updated on:

08 Oct 2026 04:18 pm

Published on:

08 Oct 2026 04:18 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Gwalior / ‘वसीयत से अनुकंपा नियुक्ति नहीं मिल सकती’, ग्वालियर हाईकोर्ट ने खारिज किया 16 साल पुराना आदेश

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