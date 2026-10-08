‘वसीयत से अनुकंपा नियुक्ति नहीं मिल सकती’, ग्वालियर हाईकोर्ट ने खारिज किया 16 साल पुराना आदेश

ग्वालियर। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने अनुकंपा नियुक्ति और उत्तराधिकार से जुड़े एक महत्वपूर्ण मामले में स्पष्ट फैसला सुनाया है। जस्टिस अमित सेठ की एकलपीठ ने कहा कि अनुकंपा नियुक्ति कोई विरासत में मिलने वाला अधिकार नहीं है और न ही यह उत्तराधिकार अधिनियम के तहत 'कर्ज' या 'प्रतिभूति' (debt or security) की श्रेणी में आती है। इसलिए प्रोबेट या उत्तराधिकार से जुड़े मामलों में अदालतें आपसी समझौते के आधार पर भी किसी को अनुकंपा नियुक्ति का अधिकार नहीं सौंप सकतीं।