‘कफ सिरप से जहरीली शराब तक…’ पांढुर्णा एसपी हटाए जाने पर उमंग सिंघार ने पूछे सरकार से सवाल

Bhopal News :मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने सूबे के पांढुर्णा जिले में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के काफिले को रोके जाने के बाद जिले के पुलिस अधीक्षक प्रकाश चंद्र परिहार को हटाए जाने के मामले को लेकर प्रदेश सरकार पर निशाना साधा है। सिंघार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए सरकार की कार्यशैली और प्राथमिकताओं पर सवाल खड़े किए हैं।