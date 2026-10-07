राजगढ़ में भाजपा का बड़ा आयोजन और खाली पड़ी रही कुर्सियां, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा वीडियो

Rajgarh News : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनसेवा के 25 साल पूरे होने के मौके पर भाजपा ने बुधवार को मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिला मुख्यालय के स्टेडियम प्रांगण में 'विकसित भारत संकल्प सभा' और 'सेवा ज्योति संकल्प यात्रा' का आयोजन किया गया। आयोजन सुबह 10.15 बजे शुरू होना था, जिसे प्रधानमंत्री संबोधित करने वाले थे, लेकिन स्टेडियम प्रांगण की अधिकतर कुर्सियां खाली थीं। यानी कहने को आयोजन जिलास्तरीय था, लेकिन उसमें पार्टी के ही कार्यकर्ता नाम मात्र के थे। यानी भाजपा के इतने बड़े आयोजन में मप्र शासन के दो मंत्री समेत पांच विधायक मिलकर भी भीड़ जुटाने में नाकाम रहे। मानो कार्यक्रम खानापूर्ति हो।