Hanumangarh : राजस्थान के करीब 12 जिलों में जल संकट रहने की संभावना, कृषि विभाग ने बनाया खेती का नया प्लान

कृषि अधिकारियों के अनुसार अलनीनो के प्रभाव से बांधों के जलस्तर में भारी गिरावट, बदलती जलवायु, बढ़ते तापमान, सीमित सिंचाई जल और बढ़ती उत्पादन लागत के बीच गेहूं उत्पादन को अधिक जल-कुशल, जलवायु अनुकूल एवं टिकाऊ बनाने की आवश्यकता बढ़ रही है। क्षेत्र में गेहूं उत्पादन के सामने सबसे बड़ी चुनौतियों में सिंचाई जल की उपलब्धता, बढ़ता तापमान और मौसम की अनिश्चितता शामिल है। ऐसे में केवल अधिक उपज क्षमता वाली किस्मों पर निर्भर रहने के बजाय ऐसी किस्मों को उगाना चाहिए जो सीमित जल एवं स्थानीय जलवायु के अनुरूप स्थिर उत्पादन दे सकें।