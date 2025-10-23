Patrika LogoSwitch to English

स्वास्थ्य

Black Raisins vs Yellow Raisins : काली किशमिश या पीली किशमिश – न्यूट्रिशनिस्ट से जानिए कौन सी है ज्यादा फायदेमंद?

Black Raisins vs Yellow Raisins : जानिए काली और पीली किशमिश के बीच का असली फर्क — कौन सी बेहतर है पाचन, दिल की सेहत और आयरन के लिए। न्यूट्रिशनिस्ट से समझें सही किशमिश चुनने का तरीका।

3 min read

भारत

image

Manoj Vashisth

Oct 23, 2025

Black Raisins vs Yellow Raisins

Black Raisins vs Yellow Raisins : काली या पीली? जानें कौन सी किशमिश है सुपरफूड! (फोटो सोर्स: AI image@chatgpt)

Black Raisins vs Yellow Raisins : किशमिश, चाहे काली हो या पीली, भारतीय घरों में मुख्य रूप से पाई जाती है। ये देखने में भले ही छोटे फायदे वाली लगें, लेकिन इनमें भरपूर पोषण, फाइबर, आयरन, पोटैशियम और शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। असली सवाल यह है कि काली और पीली किशमिश में से कौन सी आपको जयादा सेहतमंद बनाती है?

शोध से पता चला है कि किशमिश सामान्य रूप से खराब कोलेस्ट्रॉल को कम कर सकती है, ब्लड प्रेशर में सुधार कर सकती है, और अगर इसे सीमित मात्रा में खाया जाए तो ब्लड शुगर को नियंत्रित करने में भी मदद कर सकती है। जर्नल ऑफ न्यूट्रिशन एंड हेल्थ में प्रकाशित एक अध्ययन में पाया गया कि रिफाइंड स्नैक्स की जगह किशमिश खाने से हार्ट हेल्थ के संकेतक बेहतर हुए, जिनमें कम एलडीएल कोलेस्ट्रॉल और बेहतर ब्लड शुगर नियंत्रण शामिल है। लेकिन काली और पीली किशमिश एक जैसी जुड़वां नहीं हैं। काली किशमिश में आमतौर पर ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट और आयरन होता है, जबकि पीली किशमिश नरम, मीठी होती है, और अक्सर अपने सुनहरे रंग को बनाए रखने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है।

किशमिश का पोषण तुलनात्मक चार्ट | Which raisins are healthier

यह तालिका मुख्य रूप से सुखाने के तरीकों और पिगमेंट सामग्री के कारण काली (ब्लैक) और पीली (येलो/गोल्डन) किशमिश के बीच के मुख्य अंतरों को दर्शाती है:

विशेषता (Feature)काली किशमिश (Black Raisins)पीली किशमिश (Yellow Raisins)
सुखाने की विधि (Drying Method)प्राकृतिक रूप से धूप में सुखाया जाता है (Naturally Sun-Dried)आमतौर पर सुनहरे रंग को बनाए रखने के लिए सल्फर डाइऑक्साइड से उपचारित (Sulphur Dioxide Treated)
आयरन सामग्री (Iron Content)अधिक आयरन बरकरार रहता है (Retains more iron)कम आयरन बरकरार रहता है (Retains less iron)
एंटीऑक्सीडेंट्स (Antioxidants)अधिक, क्योंकि इनमें एंथोसायनिन (Anthocyanins) नामक गहरे पिगमेंट होते हैं (Higher due to dark pigments)थोड़ा कम हो सकता है (May be slightly reduced)
पिगमेंट/यौगिक (Pigment/Compound)एंथोसायनिन (Anthocyanins)सुनहरा रंग (Golden colour)
स्वाद और बनावट (Taste & Texture)मीठी और थोड़ी सख्त होती हैमीठी और नरम होती है (Sweeter and softer)
पोषक तत्व घनत्व (Nutrient Density)आम तौर पर अधिक पोषक तत्व-सघन (Generally more nutrient-dense)आम तौर पर कम पोषक तत्व-सघन (Generally less nutrient-dense)

काली और पीली किशमिश के स्वास्थ्य लाभ

डायटीशियन नेहा दुआ के अनुसार, पीली किशमिश में एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा थोड़ी कम होती है, फिर भी ये हार्ट के लिए अनुकूल फाइबर और प्राकृतिक शुगर प्रदान करती हैं जो धीरे-धीरे ऊर्जा प्रदान करती हैं। ये उन व्यंजनों में विशेष रूप से उपयोगी होती हैं जहां हल्का, मीठा स्वाद चाहिए होता है। काली और पीली दोनों किशमिश में बोरॉन भी होता है, जो हड्डियों के घनत्व और मजबूती को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इन्हें अपने आहार में शामिल करने से हार्ट हेल्थ में सुधार हो सकता है, निरंतर ऊर्जा मिल सकती है, और मजबूत हड्डियों और जोड़ों के लिए आवश्यक समग्र खनिज संतुलन में योगदान मिल सकता है।

पोषक तत्व100 ग्राम किशमिश में मात्राक्या फायदा होता है
ऊर्जा (कैलोरी)लगभग 300 कैलोरीजल्दी ऊर्जा देता है, थकान दूर करता है
कार्बोहाइड्रेट (शुगर)75-80 ग्रामशरीर को ताकत देता है, मीठा स्वाद लाता है
फाइबर (रेशा)3-4 ग्रामपाचन सुधारता है, कब्ज में राहत देता है
प्रोटीन2-3 ग्राममांसपेशियों को मजबूत बनाता है
फैट (वसा)0.5 ग्राम से भी कमलगभग न के बराबर, इसलिए हल्का स्नैक
कैल्शियम40-50 मि.ग्रा.हड्डियों और दाँतों के लिए अच्छा
आयरन (लोहा)2-3 मि.ग्रा.खून बढ़ाता है, एनीमिया से बचाता है
पोटैशियम700-800 मि.ग्रा.दिल और ब्लड प्रेशर को सही रखता है
मैग्नीशियम30-35 मि.ग्रा.नसों और मांसपेशियों के लिए जरूरी
विटामिन B कॉम्प्लेक्सथोड़ी मात्रा मेंशरीर की ऊर्जा बढ़ाने में मदद करता है
एंटीऑक्सिडेंट्सअच्छी मात्रा मेंशरीर को फ्री रेडिकल्स से बचाते हैं (बुढ़ापा धीमा करते हैं)

पाचन के लिए कौन बेहतर है – काली किशमिश या पीली किशमिश? | Raisins for digestion and heart

डायटीशियन नेहा दुआ के अनुसार , काली और पीली, दोनों तरह की किशमिश पाचन के लिए बहुत फायदेमंद होती हैं, क्योंकि इनमें फाइबर (रेशा) भरपूर होता है। यह फाइबर पेट साफ रखने में मदद करता है, आंतों को मजबूत बनाता है और अच्छे बैक्टीरिया को पोषण देता है।

एक रिसर्च (Journal of Nutrition and Health) में यह पाया गया कि नियमित रूप से किशमिश खाने से पेट साफ रहने का समय बेहतर होता है और पाचन में आराम महसूस होता है।

काली किशमिश में थोड़ा ज्यादा अघुलनशील फाइबर (insoluble fibre) होता है, जो मल को भारी बनाकर आसानी से बाहर निकालने में मदद करता है।

पीली किशमिश में घुलनशील फाइबर (soluble fibre) ज्यादा होता है, जो पाचन को थोड़ा धीमा करके ब्लड शुगर को स्थिर रखता है।

नतीजा: अगर आप दोनों को बारी-बारी से या साथ में खाते हैं, तो पेट और पाचन दोनों को बेहतरीन संतुलन मिलता है।

क्या काली किशमिश या पीली किशमिश हार्ट हेल्थ के लिए बेहतर हैं? | Raisins for digestion and heart

दोनों प्रकार की किशमिश हार्ट के लिए लाभकारी सिद्ध हुई हैं। किशमिश के नियमित सेवन से एलडीएल कोलेस्ट्रॉल कम होता है, ब्लड प्रेशर कम होता है और ग्लाइसेमिक नियंत्रण बेहतर होता है। काली किशमिश, अपने एंथोसायनिन और पॉलीफेनोल्स के साथ, धमनियों को होने वाले नुकसान से मजबूत एंटीऑक्सीडेंट सुरक्षा प्रदान कर सकती है। पीली किशमिश भी सकारात्मक योगदान देती है, लेकिन एंटीऑक्सीडेंट के पैमाने पर थोड़ी कम प्रभावी होती है। हाई कोलेस्ट्रॉल या हाई ब्लड प्रेशर वाले व्यक्तियों के लिए, काली किशमिश एक बेहतर विकल्प हो सकती है, लेकिन पीली किशमिश बिल्कुल भी अस्वास्थ्यकर नहीं हैं; ये हृदय स्वास्थ्य को बढ़ावा देती हैं।

डिसक्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी केवल जागरूकता के लिए है और यह किसी चिकित्सा सलाह का विकल्प नहीं है। पाठकों को सलाह दी जाती है कि वे किसी भी दवा या उपचार को अपनाने से पहले विशेषज्ञ या डॉक्टर से सलाह लें।

