Black Raisins vs Yellow Raisins : काली किशमिश या पीली किशमिश – न्यूट्रिशनिस्ट से जानिए कौन सी है ज्यादा फायदेमंद?

शोध से पता चला है कि किशमिश सामान्य रूप से खराब कोलेस्ट्रॉल को कम कर सकती है, ब्लड प्रेशर में सुधार कर सकती है, और अगर इसे सीमित मात्रा में खाया जाए तो ब्लड शुगर को नियंत्रित करने में भी मदद कर सकती है। जर्नल ऑफ न्यूट्रिशन एंड हेल्थ में प्रकाशित एक अध्ययन में पाया गया कि रिफाइंड स्नैक्स की जगह किशमिश खाने से हार्ट हेल्थ के संकेतक बेहतर हुए, जिनमें कम एलडीएल कोलेस्ट्रॉल और बेहतर ब्लड शुगर नियंत्रण शामिल है। लेकिन काली और पीली किशमिश एक जैसी जुड़वां नहीं हैं। काली किशमिश में आमतौर पर ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट और आयरन होता है, जबकि पीली किशमिश नरम, मीठी होती है, और अक्सर अपने सुनहरे रंग को बनाए रखने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है।