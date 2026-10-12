BP Patients के लिए Navratri Fasting Tips, क्लीवलैंड क्लिनिक से जानिए Hypertension में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए

BP Patients Fasting Tips: नवरात्रि के पावन दिनों में बहुत से लोग उपवास रखते हैं। उपवास या फास्टिंग को धार्मिक नजरिए के साथ-साथ सेहत के लिहाज से भी काफी फायदेमंद माना जाता है। शोध और अध्ययनों से यह बात सामने आई है कि सही तरीके से फास्टिंग करने से सिस्टोलिक और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर में कमी आती है, जिससे दिल की सेहत में सुधार हो सकता है। लेकिन अगर आप हाई ब्लड प्रेशर (Hypertension) की समस्या से जूझ रहे हैं, तो नवरात्र के व्रत रखते समय कुछ खास बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। बिना सही जानकारी और लापरवाही के व्रत रखने से शरीर में पानी की कमी, कमजोरी या अचानक बीपी का स्तर बिगड़ने का खतरा बन रहता है। बीपी के मरीजों को उपवास के दौरान अपनी दवाओं, खान-पान और पानी की मात्रा का सही संतुलन बनाना चाहिए। आइए जानते हैं कि हाई बीपी के मरीज नवरात्रि में सुरक्षित तरीके से व्रत कैसे रख सकते हैं।