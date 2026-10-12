Intermittent Fasting Rules: खाली पेट लंबे समय तक रहना कितना सही होता है, क्लीवलैंड क्लिनिक से जानें Fasting Health पर क्या असर पड़ता है

Intermittent Fasting Rules: आजकल वजन घटाने और फिट रहने के लिए भूखे रहना या लंबे समय तक उपवास (Fasting) रखना काफी लोकप्रिय हो गया है। कई लोग इंटरमिटेंट फास्टिंग का सहारा ले रहे हैं, तो कुछ लोग धार्मिक या अन्य कारणों से उपवास रखते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि खाली पेट रहने का शरीर पर क्या असर पड़ता है? पबमेड की रिसर्च के अनुसार, सही तरीके से उपवास करने से सेहत को कई फायदे मिल सकते हैं। इससे वजन घटने के साथ-साथ कोलेस्ट्रॉल और इंसुलिन का स्तर बेहतर हो सकता है। हालांकि, अगर इसे सही योजना के बिना या गलत तरीके से किया जाए, तो यह शरीर में कमजोरी, डिहाइड्रेशन और मूड स्विंग्स जैसी समस्याएं भी पैदा कर सकता है। आइए जानते हैं कि लंबे समय तक खाली पेट रहने से सेहत पर क्या असर पड़ता है और उपवास रखने का सही तरीका क्या है।