गरम पानी त्वचा को रूखा बना सकता है। AAD और क्लीवलैंड क्लिनिक के अनुसार गुनगुने पानी से चेहरा धोना ज्यादातर लोगों के लिए बेहतर है। (सांकेतिक फोटो) (Source- Chatgpt)
Cold Water Face Wash: सर्दी की सुबह है। नल खोलते ही पानी हाथ को चुभता है। मन करता है कि गीजर का गरम पानी चेहरे पर डाल लें। फिर कहीं से सुना हुआ वाक्य याद आता है कि चेहरा तो ठंडे पानी से ही धोना चाहिए। रोज चेहरा धोने जैसी छोटी आदत पर इतनी उलझन क्यों होती है, यह समझने के लिए हमने त्वचा रोग विशेषज्ञों की दो संस्थाओं की सलाह और एक शोध अध्ययन देखा। आइए इन्हीं के आधार पर जानते हैं कि सुबह उठते ही ठंडा या गुनगुना कौनसे पानी से मुंह धोना सही रहता है।
अमेरिकन एकेडमी ऑफ डर्मेटोलॉजी (AAD) की सलाह साफ है। चेहरा गुनगुने पानी से गीला करें और धोने के बाद भी गुनगुने पानी से ही खंगालें। क्लीवलैंड क्लिनिक की त्वचा रोग विशेषज्ञ डॉ. कैथरिन एंडरसन भी ज्यादातर लोगों के लिए गुनगुना पानी ही ठीक मानती हैं। वे यह भी कहती हैं कि यह कोई सख्त नियम नहीं है। उन्हें ठंडा पानी असुविधाजनक लगता है, पर जिसे वही पसंद हो उसके लिए ठीक है।
त्वचा की ऊपरी परत एक सुरक्षा दीवार का काम करती है, जिसे स्किन बैरियर (skin barrier) कहते हैं। क्लीवलैंड क्लिनिक के अनुसार बहुत गरम पानी इस परत को कमजोर कर सकता है। इससे त्वचा रूखी होती है और रूखेपन के साथ जलन भी बढ़ सकती है। इसी बात को परखने वाला एक अध्ययन 2022 में जर्नल ऑफ क्लिनिकल मेडिसिन में छपा। इसमें 50 स्वस्थ लोगों ने दस मिनट तक एक हाथ गरम पानी (करीब 41 डिग्री सेल्सियस) में और दूसरा ठंडे पानी (करीब 11 डिग्री) में डुबोया। गरम पानी के बाद त्वचा से पानी उड़ने की दर बहुत ज्यादा बढ़ गई। ठंडे पानी के बाद भी यह दर बढ़ी, पर कम। शोधकर्ताओं का निष्कर्ष था कि लंबे समय तक पानी के संपर्क में रहना त्वचा की सुरक्षा परत को नुकसान पहुंचाता है और गरम पानी ज्यादा नुकसान करता है। उनकी सलाह थी कि ठंडे या गुनगुने पानी का इस्तेमाल करें।
सुबह जल्दी में कई लोग बस पानी के छींटे मार लेते हैं। क्लीवलैंड क्लिनिक की विशेषज्ञ के अनुसार चेहरे पर जमी ज्यादातर गंदगी तेल से जुड़ी होती है, और पानी तेल को अच्छे से नहीं हटा पाता। रात भर में चेहरे पर जो तेल बनता है, उसे हटाने के लिए हल्के क्लींजर की जरूरत पड़ती है।
AAD और क्लीवलैंड क्लिनिक की सलाह के अनुसार, चेहरा धोने का सही तरीका कुछ इस प्रकार अपना सकते हैं;
AAD यह भी कहती है कि चेहरा दिन में दो बार धोना काफी है, एक बार सुबह और एक बार रात को। ज्यादा पसीना आने के बाद भी चेहरा धो लें, खासकर टोपी या हेलमेट पहनने के बाद।
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