त्वचा की ऊपरी परत एक सुरक्षा दीवार का काम करती है, जिसे स्किन बैरियर (skin barrier) कहते हैं। क्लीवलैंड क्लिनिक के अनुसार बहुत गरम पानी इस परत को कमजोर कर सकता है। इससे त्वचा रूखी होती है और रूखेपन के साथ जलन भी बढ़ सकती है। इसी बात को परखने वाला एक अध्ययन 2022 में जर्नल ऑफ क्लिनिकल मेडिसिन में छपा। इसमें 50 स्वस्थ लोगों ने दस मिनट तक एक हाथ गरम पानी (करीब 41 डिग्री सेल्सियस) में और दूसरा ठंडे पानी (करीब 11 डिग्री) में डुबोया। गरम पानी के बाद त्वचा से पानी उड़ने की दर बहुत ज्यादा बढ़ गई। ठंडे पानी के बाद भी यह दर बढ़ी, पर कम। शोधकर्ताओं का निष्कर्ष था कि लंबे समय तक पानी के संपर्क में रहना त्वचा की सुरक्षा परत को नुकसान पहुंचाता है और गरम पानी ज्यादा नुकसान करता है। उनकी सलाह थी कि ठंडे या गुनगुने पानी का इस्तेमाल करें।