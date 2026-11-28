अमेरिकन जर्नल ऑफ रोंटजेनोलॉजी के अनुसार, गर्भ में शिशु का विकास होते समय आंत एक तय क्रम में घूमकर अपनी सही जगह पर बैठती है। कई बार यह घुमाव अधूरा रह जाता है या सही दिशा में नहीं हो पाता। तब आंत पेट में गलत स्थिति में टिकी रहती है और उसे थामने वाली झिल्ली (मेसेंट्री) का आधार भी संकरा रह जाता है। कई मामलों में पेट के पीछे पतली रेशेदार पट्टियां बन जाती हैं, जिन्हें लैड्स बैंड कहा जाता है। ये बैंड आंत के हिस्से को दबा सकती हैं। ज्यादातर मामले शिशुओं या बच्चों में पकड़ में आते हैं। वयस्कों में इसकी पहचान बहुत कम होती है। शोध अध्ययनों में बताया गया है कि मैलरोटेशन के कुल मामलों में वयस्क रूप में पहचान का अनुमान करीब 0.2 से 0.5 प्रतिशत है।