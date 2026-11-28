Heart Health: हार्ट अटैक और कोरोनरी आर्टरी डिजीज गंभीर, लेकिन काफी हद तक बचाव योग्य बीमारियां हैं। धमनियों में रुकावट और खून का थक्का हार्ट अटैक का कारण बनते हैं। यदि हम समय रहते जीवनशैली में सुधार करें, तो बीमारी के खतरे को कम कर सकते हैं। यदि बीमारी की आशंका 50 वर्ष की उम्र में हो, तो इसे 60-65 वर्ष या उससे आगे तक टाला जा सकता है। आइए डॉ. गौरव सिंघल, प्रोफेसर एवं हेड, कार्डियोलॉजी विभाग, ईएसआई मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल से जानते हैं कि कौनसी आदतें हमारी दिल की सेहत के लिए फायदेमंद हो सकती है।