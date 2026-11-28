क्लीवलैंड क्लिनिक के अनुसार, कोहनी के पीछे की जो नुकीली हड्डी आप मेज पर टिकाते हैं, उसे ओलेक्रेनन कहते हैं। उसके ऊपर त्वचा के नीचे एक छोटी सी थैली होती है, जिसमें थोड़ा सा तरल रहता है। इसे बर्सा कहते हैं। इसका काम हड्डी और त्वचा के बीच गद्दी की तरह रगड़ को कम करना है। सामान्य हालत में यह थैली न दिखती है, न महसूस होती है। जब इस थैली में जलन या सूजन आ जाती है, तो उसमें ज्यादा तरल बनने लगता है और कोहनी के पीछे एक छोटी, नरम गेंद जैसी गांठ दिखने लगती है। इसी स्थिति को एल्बो बर्साइटिस (elbow bursitis) कहा जाता है। ब्रिटेन की सरकारी स्वास्थ्य सेवा एनएचएस के लीफलेट के अनुसार जो मामले संक्रमित नहीं होते और गठिया से जुड़े नहीं होते, उनमें अक्सर दर्द नहीं होता या बहुत हल्का होता है। कोहनी का मुड़ना भी आमतौर पर प्रभावित नहीं होता।