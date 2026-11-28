कोहनी पर अचानक सूजन या नरम गांठ दिखे तो इसे हल्के में न लें। यह एल्बो बर्साइटिस हो सकती है। लालिमा, गर्माहट या बुखार हो तो डॉक्टर को जरूर दिखाएं। (सांकेतिक फोटो) (Source- Freepik)
Elbow Bursitis Hindi: मान लीजिए कई दिन तक डेस्क पर कोहनी टिकाकर काम चलता रहा। एक सुबह शीशे में देखा तो कोहनी की नोक पर नरम, गोल सी गांठ उभर आई है। दबाने पर दर्द कम, पर उसमें कुछ भरा-भरा सा महसूस होता है। पहला डर यही होता है कि कहीं कोई गंभीर बीमारी तो नहीं। आम तौर पर ऐसा नहीं होता। अक्सर यह कोहनी की बर्साइटिस होती है। फिर भी कुछ संकेत ऐसे हैं जिन्हें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। आइए जानते हैं इन्हीं सब संकेतों के बारे में।
क्लीवलैंड क्लिनिक के अनुसार, कोहनी के पीछे की जो नुकीली हड्डी आप मेज पर टिकाते हैं, उसे ओलेक्रेनन कहते हैं। उसके ऊपर त्वचा के नीचे एक छोटी सी थैली होती है, जिसमें थोड़ा सा तरल रहता है। इसे बर्सा कहते हैं। इसका काम हड्डी और त्वचा के बीच गद्दी की तरह रगड़ को कम करना है। सामान्य हालत में यह थैली न दिखती है, न महसूस होती है। जब इस थैली में जलन या सूजन आ जाती है, तो उसमें ज्यादा तरल बनने लगता है और कोहनी के पीछे एक छोटी, नरम गेंद जैसी गांठ दिखने लगती है। इसी स्थिति को एल्बो बर्साइटिस (elbow bursitis) कहा जाता है। ब्रिटेन की सरकारी स्वास्थ्य सेवा एनएचएस के लीफलेट के अनुसार जो मामले संक्रमित नहीं होते और गठिया से जुड़े नहीं होते, उनमें अक्सर दर्द नहीं होता या बहुत हल्का होता है। कोहनी का मुड़ना भी आमतौर पर प्रभावित नहीं होता।
एनएचएस के लीफलेट में भी माना गया है कि कई बार वजह पहचानी नहीं जा सकती। जो लोग शारीरिक काम करते हैं, जैसे मिस्त्री, कारपेंटर, मैकेनिक या इलेक्ट्रीशियन, उनमें यह ज्यादा देखा जाता है।
यही सबसे जरूरी बात है। सादी बर्साइटिस में गांठ नरम होती है और दर्द कम रहता है। संक्रमित बर्साइटिस (septic bursitis) में तस्वीर अलग होती है;
सबसे बड़ी गलती है गांठ को खुद सुई से फोड़कर पानी निकालने की कोशिश। एनएचएस के लीफलेट में साफ कहा गया है कि सुई से तरल निकालना आमतौर पर सुझाया नहीं जाता, क्योंकि इससे संक्रमण पहुंच सकता है और तरल अक्सर दोबारा भर जाता है। गांठ को दबाना, मसलना या गरम तेल से मालिश करना भी ठीक नहीं।
एनएचएस की सलाह के अनुसार ये स्थितियां होने पर डॉक्टर को दिखाएं;
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