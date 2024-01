Submitted by:

अत्यधिक ठंड के मौसम ने आम आदमी के स्वास्थ्य पर असर डालना शुरू कर दिया है। विभिन्न चिकित्सा संस्थानों में दर्ज किए गए दिल के दौरे और स्ट्रोक के मामले 15 दिनों में लगभग दोगुने हो गए हैं। विशेषज्ञ उच्च रक्तचाप, हृदय रोग से पीड़ित व्यक्तियों और बुजुर्गों को सतर्क रहने की चेतावनी दे रहे हैं, क्योंकि ठंड का मौसम मौजूदा हृदय संबंधी समस्याओं को और बढ़ा सकता है।

Cold wave can be fatal for heart patients, experts warn