High Cholesterol: कोलेस्ट्रॉल बढ़ने पर शरीर के किन हिस्सों में दर्द हो सकता है? Mayo, Cleveland Clinic और Healthline से जानिए

Cholesterol (representative image) image credit gemini
Cholesterol Symptoms: आजकल खराब खान-पान, कम शारीरिक गतिविधि और बदलती जीवनशैली की वजह से शरीर में कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की समस्या आम होती जा रही है। वैसे तो बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल के आमतौर पर कोई स्पष्ट लक्षण नहीं दिखते, लेकिन लंबे समय तक कोलेस्ट्रॉल बढ़ा रहने पर धमनियों में प्लाक जमा हो सकता है। इससे ब्लड फ्लो प्रभावित हो सकता है और कुछ स्वास्थ्य समस्याओं के कारण दर्द जैसे लक्षण दिखाई दे सकते हैं। आइए जानते हैं कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ने पर शरीर के किन हिस्सों में दर्द महसूस हो सकता है।
कोलेस्ट्रॉल खुद आमतौर पर दर्द का कारण नहीं बनता। लेकिन जब LDL यानी खराब कोलेस्ट्रॉल की वजह से धमनियों में प्लाक जमा होने लगता है और धमनियां संकरी हो जाती हैं, तो शरीर के अलग-अलग हिस्सों तक खून का प्रवाह प्रभावित हो सकता है। ऐसे में संबंधित स्वास्थ्य समस्या के कारण दर्द या दूसरे लक्षण दिखाई दे सकते हैं।
अगर धमनियों में प्लाक जमा होने से दिल तक खून पहुंचाने वाली धमनियां प्रभावित होती हैं, तो सीने में दर्द या दबाव महसूस हो सकता है। मेयो क्लिनिक (Mayo Clinic) के अनुसार, यह कोरोनरी आर्टरी डिजीज से जुड़ा हो सकता है। इसलिए सीने में दर्द को केवल गैस या कोलेस्ट्रॉल की वजह मानकर नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, खासकर अगर दर्द बार-बार हो रहा हो।
क्लीवलैंड क्लिनिक (Cleveland Clinic) के अनुसार, धमनियों में प्लाक जमा होने से शरीर के दूसरे हिस्सों में भी ब्लड फ्लो प्रभावित हो सकता है। पैरों की धमनियों में ऐसा होने पर Peripheral Artery Disease (PAD) जैसी समस्या हो सकती है। इसमें चलने या व्यायाम करने के दौरान पैरों में दर्द या ऐंठन महसूस हो सकती है, जो आराम करने पर कम हो सकती है।
Healthline के अनुसार, हाई कोलेस्ट्रॉल खुद आमतौर पर शरीर के किसी खास हिस्से में दर्द का कारण नहीं बनता। इसके बजाय लंबे समय तक बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल धमनियों में प्लाक बनने और ब्लड फ्लो से जुड़ी समस्याओं का खतरा बढ़ा सकता है। इन समस्याओं के लक्षण इस बात पर निर्भर कर सकते हैं कि शरीर की कौन-सी धमनियां प्रभावित हुई हैं। इसलिए हाथ, कंधे, पीठ या शरीर के किसी दूसरे हिस्से में दर्द होने पर उसे सीधे हाई कोलेस्ट्रॉल का लक्षण मानना सही नहीं है। दर्द के सही कारण का पता लगाने के लिए जरूरी जांच कराना और डॉक्टर से सलाह लेना बेहतर है।
मेयो क्लिनिक के अनुसार, हाई कोलेस्ट्रॉल का पता लगाने के लिए ब्लड टेस्ट किया जाता है। इसमें आमतौर पर LDL, HDL और ट्राइग्लिसराइड्स जैसे ब्लड फैट्स की जांच की जाती है।
डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी इंटरनेट पर उपलब्ध जानकारी के आधार पर जागरूकता के उद्देश्य से तैयार की गई है। यह किसी भी प्रकार से डॉक्टर की सलाह या उपचार का विकल्प नहीं है।
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