High Cholesterol: कोलेस्ट्रॉल बढ़ने पर शरीर के किन हिस्सों में दर्द हो सकता है? Mayo, Cleveland Clinic और Healthline से जानिए

Healthline के अनुसार, हाई कोलेस्ट्रॉल खुद आमतौर पर शरीर के किसी खास हिस्से में दर्द का कारण नहीं बनता। इसके बजाय लंबे समय तक बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल धमनियों में प्लाक बनने और ब्लड फ्लो से जुड़ी समस्याओं का खतरा बढ़ा सकता है। इन समस्याओं के लक्षण इस बात पर निर्भर कर सकते हैं कि शरीर की कौन-सी धमनियां प्रभावित हुई हैं। इसलिए हाथ, कंधे, पीठ या शरीर के किसी दूसरे हिस्से में दर्द होने पर उसे सीधे हाई कोलेस्ट्रॉल का लक्षण मानना सही नहीं है। दर्द के सही कारण का पता लगाने के लिए जरूरी जांच कराना और डॉक्टर से सलाह लेना बेहतर है।