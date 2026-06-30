क्लीवलैंड क्लिनिक रिपोर्ट; आंख की पलक झुकना और चेहरे पर पसीना कम आना? हो सकते हैं Horner Syndrome के गंभीर संकेत

हमारे दिमाग से लेकर आंखों और चेहरे तक नसों का एक पूरा रास्ता बना होता है। यह नसें हमारे चेहरे के कई कामों को संभालती हैं, जिन पर हमारा खुद का कोई कंट्रोल नहीं होता, जैसे कि आंख की पुतली का छोटा-बड़ा होना, पलकों का उठना और चेहरे पर पसीना आना। जब इस रास्ते की नसें किसी चोट, बीमारी या दबाव के कारण काम करना बंद कर देती हैं, तब हॉर्नर सिंड्रोम की समस्या खड़ी होती है। इसकी सबसे खास बात यह है कि इसका असर हमेशा चेहरे के किसी एक ही तरफ (या तो दाईं ओर या बाईं ओर) दिखाई देता है।