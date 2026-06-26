Ichthyosis Vulgaris: क्या आपकी सूखी और पपड़ीदार त्वचा सिर्फ ड्राई स्किन है या कोई बीमारी? जानें अंतर

हमारे शरीर की त्वचा (स्किन) लगातार नई कोशिकाएं बनाती है और पुरानी मृत कोशिकाओं (डेड स्किन) को खुद-ब-खुद झाड़कर साफ करती रहती है। लेकिन इक्थियोसिस वल्गेरिस बीमारी में यह सिस्टम धीमा पड़ जाता है। इस वजह से पुरानी और डेड स्किन शरीर से अलग नहीं हो पाती और वह त्वचा की ऊपरी सतह पर ही जमा होने लगती है। यही जमा हुई स्किन धीरे-धीरे मोटी पपड़ी का रूप ले लेती है।