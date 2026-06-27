Pulse Polio June 2026 : पोलियो अभियान 28 जून से शुरू, डॉक्टर से जानिए- क्या वैक्सीन लगे बच्चों के लिए भी है जरूरी?

Pulse Polio 2026 | प्रतीकात्मक तस्वीर | Credit- Gemini AI and Patrika
National Pulse Polio June 2026 : रविवार, 28-30 जून को राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के तहत बच्चों को पोलियो की खुराक (दो बूंदें) पिलाई जाएगी। इसके लिए स्वास्थ्य मंत्रालय, भारत सरकार से लेकर तमाम बच्चों के डॉक्टर जागरूक कर रहे हैं। देश के प्रसिद्ध बच्चों के डॉक्टर इमरान एस पटेल (Dr. Imran S. Patel) ने पोलियो की बूंदों से जुड़े भ्रम और सच्चाई, यह खुराक किसके लिए जरूरी है, और वैक्सीन लगे बच्चों को पिलाई जाए या नहीं… इन सभी बातों को लेकर एक वीडियो शेयर किया है जिसे स्वास्थ्य मंत्रालय ने इंस्टाग्राम पर शेयर (रीपोस्ट) किया है।
डॉ. पटेल कहते हैं कि पोलियो की दो बूंदें पिलाने का अभियान शुरू होने जा रहा है। 5 वर्ष तक के बच्चों को पोलियो जैसे वायरस से सुरक्षित रखने के लिए दो बूंदें पिलाना जरूरी है। इसको लेकर कुछ भ्रम या कंफ्यूजन हो सकते हैं। पर, हमें याद रखना है कि बच्चों को पोलियो से ग्रस्त होने से बचाने के लिए उन अफवाहों में नहीं पड़ना है।
बच्चों के डॉक्टर का जवाब- हां, अगर आपने अपने बच्चे को सभी वैक्सीन लगवा दिए हैं, तो भी आपको पोलियो की दो बूंदें पिलानी हैं। आप अपने बच्चे को 28 जून को पोलियो की खुराक बेफिक्र होकर पिलाएं।
बच्चों के डॉक्टर का जवाब- बिल्कुल, हमने साल 2014 में ही यह सफलता हासिल कर ली थी। लेकिन, भारत की पोलियो की इस जीत को बरकरार रखने के लिए हमें बच्चों को पोलियो की दो बूंदें पिलानी हैं।
बता दें कि भारत को 27 मार्च 2014 को विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) द्वारा आधिकारिक तौर पर पोलियो-मुक्त देश घोषित किया गया था।
जवाब- मंत्रालय की जानकारी के मुताबिक, पोलियो की बूंदें (Pulse Polio Drops) आपके नजदीकी सरकारी अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (PHC), आंगनवाड़ी केंद्र, या विशेष रूप से बनाए गए पोलियो बूथ पर मुफ्त पिलाई जाती हैं। इसके अलावा आंगनवाड़ी दीदी, आशा कार्यकर्ता (ASHA Worker) या ए.एन.एम. (ANM) घर पर आकर भी इसे पिला सकती हैं। यह खुराक आपको प्राइवेट अस्पतालों में नहीं मिलेगी।
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