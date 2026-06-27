Pulse Polio June 2026 : पोलियो अभियान 28 जून से शुरू, डॉक्टर से जानिए- क्या वैक्सीन लगे बच्चों के लिए भी है जरूरी?

National Pulse Polio June 2026 : रविवार, 28-30 जून को राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के तहत बच्चों को पोलियो की खुराक (दो बूंदें) पिलाई जाएगी। इसके लिए स्वास्थ्य मंत्रालय, भारत सरकार से लेकर तमाम बच्चों के डॉक्टर जागरूक कर रहे हैं। देश के प्रसिद्ध बच्चों के डॉक्टर इमरान एस पटेल (Dr. Imran S. Patel) ने पोलियो की बूंदों से जुड़े भ्रम और सच्चाई, यह खुराक किसके लिए जरूरी है, और वैक्सीन लगे बच्चों को पिलाई जाए या नहीं… इन सभी बातों को लेकर एक वीडियो शेयर किया है जिसे स्वास्थ्य मंत्रालय ने इंस्टाग्राम पर शेयर (रीपोस्ट) किया है।