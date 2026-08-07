<strong>पोलियो जागरूकता सप्ताह</strong> की शुरुआत हो रही है। देश को पोलियो मुक्त बनाने के लिए पूरे एक सप्ताह तक पोलियो को लेकर जन जागरुकता अभियान चलाया जाता है। देश में पोलियो को जड़ से खत्म करने के लिए 1995 में पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत की गई। इस अभियान के तहत नवजात से लेकर 5 साल के बच्चों को पल्स <strong>पोलियो की वैक्सीन</strong> (टीकाकरण) की दवा पिलाकर पोलियो के वायरस से बचाया जाता है। बच्चों को पल्स पोलियो की दवा पिलाने को लेकर अभिभावकों में कई तरह के दुुविधाएं व भ्रातियां हैं। इस लिए पोलियो जागरूकता सप्ताह के तहत हम आपको पोलियो की दवा पिलाने को लेकर कुछ अहम जानकारी दे रहे हैं।
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