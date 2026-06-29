बच्चों के गाल अचानक हो जाएं लाल? Slapped Cheek Syndrome के ये शुरुआती लक्षण न करें नजरअंदाज

लेकिन, अगर यह लाली लगातार बनी हुई है और ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने गाल पर थप्पड़ मार दिया हो, तो यह स्लैप्ड चीक सिंड्रोम (एरिथेमा इन्फेक्शियोसम) हो सकता है। इसे फिफ्थ डिजीज (पांचवीं बीमारी) भी कहा जाता है। यह बच्चों में होने वाला एक आम वायरल इन्फेक्शन है। आइए एनएचएस से जानते हैं कि यह क्या है, इसके शुरुआती लक्षण क्या हैं और इसे पांचवीं बीमारी क्यों कहा जाता है।