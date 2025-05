Prostate Cancer : प्रोस्टेट कैंसर से बचाव के लिए जरूरी है ये जांच

प्रोस्टेट क्या है और यह कैंसर कैसे होता है? (What is prostate Cancer and how does it occur?) प्रोस्टेट एक छोटा ग्रंथि होता है जो मूत्राशय के नीचे होता है और मूत्रमार्ग को चारों ओर से घेरे रहता है। यह कैंसर आमतौर पर प्रोस्टेट की ग्रंथि कोशिकाओं में शुरू होता है।

लक्षणों को न करें नजरअंदाज (Prostate Cancer Symptoms) प्रोस्टेट कैंसर के शुरुआती लक्षण कई बार हल्के होते हैं, लेकिन समय रहते पहचाने जाएं तो इलाज संभव है।

प्रमुख लक्षण: बार-बार पेशाब लगना पेशाब या वीर्य में खून आना

प्रोस्टेट कैंसर की समय पर पहचान से इलाज ज्यादा प्रभावी होता है। इसके लिए दो महत्वपूर्ण जांचें की जाती हैं: पेशाब करते समय जलन समय पर जांच से बढ़ती है जीवन की संभावना

1. PSA टेस्ट (Prostate Specific Antigen) यह खून की जांच होती है जिससे प्रोस्टेट ग्रंथि द्वारा बनाए गए विशेष प्रोटीन के स्तर का पता चलता है। 2. डिजिटल रेक्टल एग्ज़ाम (DRE) यह एक सामान्य शारीरिक जांच होती है जिससे डॉक्टर प्रोस्टेट में किसी असामान्यता की पहचान कर सकते हैं।

इलाज: स्थिति के अनुसार सही रास्ता इलाज का तरीका रोग की गंभीरता पर निर्भर करता है। आम तौर पर अपनाए जाने वाले विकल्प: रेडिकल प्रोस्टेटेक्टॉमी: प्रोस्टेट ग्रंथि को ऑपरेशन से निकाला रेडिएशन थेरेपी

कीमोथेरेपी हार्मोनल थेरेपी रोकथाम और सतर्कता: आज की जरूरत स्वस्थ जीवनशैली अपनाकर प्रोस्टेट कैंसर के जोखिम को कम किया जा सकता है: संतुलित और कम वसा वाला खाना नियमित व्यायाम