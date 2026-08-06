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Aging: उम्र बढ़ने पर शरीर में आते हैं क्या बदलाव? कैसे कम कर सकते हैं बढ़ती उम्र का असर? Healthline, Cleveland Clinic और Mayo Clinic से जानें

Why Do We Age: सोहेल खान रियलिटि शो 'अलायंस' में आए तो उनका लुक देख कर सोशल मीडिया पर कई लोग कहने लगे कि वह तो सलमान खान से भी उम्रदराज दिखने लगे हैं। ऐसे में जानते हैं उम्र और शरीर विज्ञान का संबंध।
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भारत

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Priyambada yadav

Aug 06, 2026

sohail khan Alliance

sohail khan/( फोटो सोर्स- Instagram/Prime Video)

Effects Of Aging: अभिनेता सोहेल खान इन दिनों रियलिटी शो 'अलायंस' (Alliance) में बतौर कंटेस्टेंट नजर आने की वजह से चर्चा में हैं। एक तरफ लोग एक्टर के शालीनता से बात करने की तारीफ कर रहे हैं, तो वहीं कुछ लोग उनकी बढ़ती उम्र के बारे में भी बात कर रहे हैं। वैसे तो उम्र बढ़ने पर त्वचा पर झुर्रियां आना, बालों का सफेद होना, मांसपेशियों में बदलाव आना जैसे असर सामान्य होते हैं। ऐसे में आइए जानते हैं कि उम्र बढ़ने पर शरीर में बदलाव क्यों होते हैं और किन आदतों को अपनाकर उम्र बढ़ने के असर को कुछ कम करने में मदद मिल सकती है।

लोग उम्रदराज क्यों दिखने लगते हैं?

क्लीवलैंड क्लिनिक (Cleveland Clinic) के अनुसार, उम्र बढ़ने के साथ लुक का बदलना किसी एक वजह से नहीं होता। इसके पीछे शरीर की कोशिकाओं में होने वाले कई बदलाव जिम्मेदार हो सकते हैं। वहीं हेल्थलाइन (Healthline) के अनुसार, कोशिकाएं हमेशा एक जैसी नहीं रहतीं। समय के साथ उनकी बनावट और काम करने के तरीके में बदलाव आता है। जैसे-जैसे कोशिकाएं नई कोशिकाएं बनाने के लिए विभाजित होती हैं, उनमें उम्र से जुड़े बदलाव दिखने लगते हैं।

क्या सिर्फ उम्र बढ़ना ही उम्रदराज दिखने के लिए जिम्मेदार है?

उम्र बढ़ना एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, लेकिन हर व्यक्ति में इसका असर एक जैसा नहीं होता। हेल्थलाइन के अनुसार, उम्र बढ़ने पर शरीर के अंदर होने वाले प्राकृतिक बदलावों के साथ-साथ धूम्रपान, ज्यादा शराब पीना, वायु प्रदूषण, खराब खान-पान, धूप से त्वचा को होने वाला नुकसान और हमारी जीवनशैली का भी असर पड़ सकता है।

उम्र बढ़ने पर शरीर में क्या बदलाव आते हैं?

मेयो क्लिनिक (Mayo Clinic) के अनुसार, उम्र बढ़ने के साथ हड्डियों का घनत्व कम हो सकता है। मांसपेशियों की ताकत, सहनशक्ति और शरीर को आसानी से मोड़ने-चलाने की क्षमता भी कम हो सकती है। वहीं क्लीवलैंड क्लिनिक के अनुसार, उम्र बढ़ने पर त्वचा की लचक और उसे मजबूती देने वाला कोलेजन कम हो सकता है। इसकी वजह से झुर्रियां दिखाई देने लगती हैं। इसके अलावा बाल सफेद या पतले हो सकते हैं। आंखों की रोशनी और सुनने की क्षमता में भी बदलाव आ सकता है।

क्या उम्र बढ़ने को रोका जा सकता है?

उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को पूरी तरह रोकना संभव नहीं है। लेकिन कुछ अच्छी आदतों की मदद से उम्र बढ़ने के असर को कम करने और लंबे समय तक शरीर को स्वस्थ और सक्रिय रखने में मदद मिल सकती है।

उम्र बढ़ने के असर को कम करने के लिए क्या करें?

  • सक्रिय रहें नेशनल इंस्टीट्यूट ऑन एजिंग (NIH) के अनुसार, नियमित शारीरिक गतिविधि स्वस्थ तरीके से उम्र बढ़ने का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। रोजाना चलना-फिरना और अपनी क्षमता के अनुसार व्यायाम करना मांसपेशियों को मजबूत बनाए रखने और शरीर को सक्रिय रखने में मदद कर सकता है।
  • खान-पान पर ध्यान दें उम्र बढ़ने के साथ पौष्टिक खाना खाना जरूरी है। इसलिए खाने में फल, सब्जियां, साबुत अनाज, अच्छे वसा वाले खाद्य पदार्थ और प्रोटीन वाले भोजन को शामिल करें।
  • धूम्रपान से बचें हेल्थलाइन और क्लीवलैंड क्लिनिक के अनुसार, धूम्रपान शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है और उम्र बढ़ने से जुड़ी कई स्वास्थ्य समस्याओं का खतरा बढ़ा सकता है। इसलिए धूम्रपान से दूरी बनाना बेहतर है।
  • शराब का सेवन कम करें ज्यादा शराब पीने से शरीर के कई अंग प्रभावित हो सकते हैं। इसलिए शराब का सेवन सीमित करें।
  • पर्याप्त नींद लें नेशनल इंस्टीट्यूट ऑन एजिंग के अनुसार, अच्छी नींद भी स्वस्थ तरीके से उम्र बढ़ने का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसलिए पर्याप्त नींद लें।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी इंटरनेट पर उपलब्ध जानकारी के आधार पर जागरूकता के उद्देश्य से तैयार की गई है। यह किसी भी प्रकार से डॉक्टर की सलाह या उपचार का विकल्प नहीं है।

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Updated on:

06 Aug 2026 05:59 pm

Published on:

06 Aug 2026 05:19 pm

Hindi News / Health / Aging: उम्र बढ़ने पर शरीर में आते हैं क्या बदलाव? कैसे कम कर सकते हैं बढ़ती उम्र का असर? Healthline, Cleveland Clinic और Mayo Clinic से जानें

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