Aging: उम्र बढ़ने पर शरीर में आते हैं क्या बदलाव? कैसे कम कर सकते हैं बढ़ती उम्र का असर? Healthline, Cleveland Clinic और Mayo Clinic से जानें

sohail khan/( फोटो सोर्स- Instagram/Prime Video)
Effects Of Aging: अभिनेता सोहेल खान इन दिनों रियलिटी शो 'अलायंस' (Alliance) में बतौर कंटेस्टेंट नजर आने की वजह से चर्चा में हैं। एक तरफ लोग एक्टर के शालीनता से बात करने की तारीफ कर रहे हैं, तो वहीं कुछ लोग उनकी बढ़ती उम्र के बारे में भी बात कर रहे हैं। वैसे तो उम्र बढ़ने पर त्वचा पर झुर्रियां आना, बालों का सफेद होना, मांसपेशियों में बदलाव आना जैसे असर सामान्य होते हैं। ऐसे में आइए जानते हैं कि उम्र बढ़ने पर शरीर में बदलाव क्यों होते हैं और किन आदतों को अपनाकर उम्र बढ़ने के असर को कुछ कम करने में मदद मिल सकती है।
क्लीवलैंड क्लिनिक (Cleveland Clinic) के अनुसार, उम्र बढ़ने के साथ लुक का बदलना किसी एक वजह से नहीं होता। इसके पीछे शरीर की कोशिकाओं में होने वाले कई बदलाव जिम्मेदार हो सकते हैं। वहीं हेल्थलाइन (Healthline) के अनुसार, कोशिकाएं हमेशा एक जैसी नहीं रहतीं। समय के साथ उनकी बनावट और काम करने के तरीके में बदलाव आता है। जैसे-जैसे कोशिकाएं नई कोशिकाएं बनाने के लिए विभाजित होती हैं, उनमें उम्र से जुड़े बदलाव दिखने लगते हैं।
उम्र बढ़ना एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, लेकिन हर व्यक्ति में इसका असर एक जैसा नहीं होता। हेल्थलाइन के अनुसार, उम्र बढ़ने पर शरीर के अंदर होने वाले प्राकृतिक बदलावों के साथ-साथ धूम्रपान, ज्यादा शराब पीना, वायु प्रदूषण, खराब खान-पान, धूप से त्वचा को होने वाला नुकसान और हमारी जीवनशैली का भी असर पड़ सकता है।
मेयो क्लिनिक (Mayo Clinic) के अनुसार, उम्र बढ़ने के साथ हड्डियों का घनत्व कम हो सकता है। मांसपेशियों की ताकत, सहनशक्ति और शरीर को आसानी से मोड़ने-चलाने की क्षमता भी कम हो सकती है। वहीं क्लीवलैंड क्लिनिक के अनुसार, उम्र बढ़ने पर त्वचा की लचक और उसे मजबूती देने वाला कोलेजन कम हो सकता है। इसकी वजह से झुर्रियां दिखाई देने लगती हैं। इसके अलावा बाल सफेद या पतले हो सकते हैं। आंखों की रोशनी और सुनने की क्षमता में भी बदलाव आ सकता है।
उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को पूरी तरह रोकना संभव नहीं है। लेकिन कुछ अच्छी आदतों की मदद से उम्र बढ़ने के असर को कम करने और लंबे समय तक शरीर को स्वस्थ और सक्रिय रखने में मदद मिल सकती है।
डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी इंटरनेट पर उपलब्ध जानकारी के आधार पर जागरूकता के उद्देश्य से तैयार की गई है। यह किसी भी प्रकार से डॉक्टर की सलाह या उपचार का विकल्प नहीं है।
बड़ी खबरेंView All
स्वास्थ्य
ट्रेंडिंग
लाइफस्टाइल