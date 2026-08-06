Aging: उम्र बढ़ने पर शरीर में आते हैं क्या बदलाव? कैसे कम कर सकते हैं बढ़ती उम्र का असर? Healthline, Cleveland Clinic और Mayo Clinic से जानें

Effects Of Aging: अभिनेता सोहेल खान इन दिनों रियलिटी शो 'अलायंस' (Alliance) में बतौर कंटेस्टेंट नजर आने की वजह से चर्चा में हैं। एक तरफ लोग एक्टर के शालीनता से बात करने की तारीफ कर रहे हैं, तो वहीं कुछ लोग उनकी बढ़ती उम्र के बारे में भी बात कर रहे हैं। वैसे तो उम्र बढ़ने पर त्वचा पर झुर्रियां आना, बालों का सफेद होना, मांसपेशियों में बदलाव आना जैसे असर सामान्य होते हैं। ऐसे में आइए जानते हैं कि उम्र बढ़ने पर शरीर में बदलाव क्यों होते हैं और किन आदतों को अपनाकर उम्र बढ़ने के असर को कुछ कम करने में मदद मिल सकती है।