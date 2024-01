हाथ से लिखना दिमाग के लिए टाइप करने से ज्यादा फायदेमंद!

लंदन से आई खबर है कि दिमाग की कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए हाथ से लिखना ज्यादा अच्छा है! हालांकि, कीबोर्ड पर टाइप करना तेज होता है, लेकिन इसका नुकसान ये है कि इससे दिमाग के अलग-अलग हिस्सों के बीच उतना जुड़ाव नहीं होता जितना हाथ से लिखने से होता है।

Writing by hand is more beneficial for the brain than typing