Saptahik Rashifal 30 June To 6 July: इस सप्ताह 5 राशियों पर शनि की कृपा, मिलेगा धन, सफलता और समृद्धि का वरदान, पढ़ें तुला से मीन का साप्ताहिक राशिफल

Saptahik Rashifal 30 June To 6 July 2024: नया सप्ताह शुरू होने वाला है, इससे पहले बुध राशि परिवर्तन (Budh gochar) कर रहे हैं और 29 जून को शनि वक्री हो जाएंगे। इसका रविवार से शुरू होकर शनिवार तक यानी 30 जून से 6 जुलाई के सप्ताह में 5 राशियों को बड़ा लाभ मिलेगा। इनकी किस्मत चमकेगी। इन पर छप्परफाड़ पैसा बरसेगा, पदोन्नति मिलेगी। साप्ताहिक भविष्यवाणी के अनुसार जानिए किसे खुशखबरी मिलने वाली है, पढ़ें साप्ताहिक राशिफल तुला से मीन 30 जून से 6 जुलाई 2024 (weekly horoscope from Libra to Pisces)…