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बीजेपी नेता एन.वी. सुभाष का राहुल गांधी पर आरोप, कहा- विभिन्न राज्यों के विधानसभा चुनावों के लिए गढ़ रहे हैं ‘राजनीतिक नैरेटिव’

Rahul Gandhi Vote Chori Rally: बीजेपी नेता एन.वी. सुभाष ने राहुल गांधी पर आगामी विधानसभा चुनावों से पहले राजनीतिक नैरेटिव बनाने का आरोप लगाया है। उन्होंने 1 नवंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में प्रस्तावित ‘वोट चोरी’ विरोधी रैली को लेकर कांग्रेस की रणनीति पर सवाल उठाए।
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हैदराबाद

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Imran Ansari

Updated: 25 Oct 2026, 1:29 PM IST

Rahul Gandhi Vote Chori Rally

बीजेपी नेता एन.वी. सुभाष का राहुल गांधी पर आरोप, फोटो सोर्स- ANI

N V Subhash on Rahul Gandhi: भारतीय जनता पार्टी (BJP) के नेता एन.वी. सुभाष ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर आगामी विधानसभा चुनावों से पहले राजनीतिक नैरेटिव तैयार करने की कोशिश करने का आरोप लगाया है। सुभाष ने दावा किया कि कांग्रेस 1 नवंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में प्रस्तावित ‘वोट चोरी’ विरोधी रैली के जरिए इस मुद्दे को सुर्खियों में लाना चाहती है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस लगातार चुनावी हार के बाद अपनी राजनीतिक प्रासंगिकता बनाए रखने की कोशिश कर रही है।

एन.वी. सुभाष ने कहा कि अगले साल पांच राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले कांग्रेस एक मजबूत राजनीतिक संदेश तैयार करना चाहती है। उनके मुताबिक, इसी रणनीति के तहत राहुल गांधी ने दिल्ली में रैली आयोजित करने की योजना बनाई है। उन्होंने यह भी दावा किया कि रैली की तारीख को लेकर कुछ लोगों ने आपत्ति जताई है और इसे आगे बढ़ाने की मांग की है।

‘मीडिया के जरिए मुद्दे को चर्चा में लाना चाहती है कांग्रेस’

बीजेपी नेता ने आरोप लगाया कि कांग्रेस लोकतंत्र और संविधान से जुड़े मुद्दों को उठाकर मीडिया का ध्यान आकर्षित करना चाहती है। उन्होंने कांग्रेस के संगठन और जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं की सक्रियता पर भी सवाल उठाए। सुभाष का दावा है कि कांग्रेस अपने राजनीतिक संदेश को व्यापक रूप से पहुंचाने के लिए मीडिया कवरेज पर निर्भर है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि राहुल गांधी के बयानों और कांग्रेस की राजनीतिक रणनीति से युवाओं सहित समाज के कुछ वर्गों में असहजता पैदा हो रही है। हालांकि, ये सभी दावे बीजेपी नेता की राजनीतिक प्रतिक्रिया का हिस्सा हैं।

SIR और मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे को लेकर विपक्ष का प्रदर्शन

इस बीच, विपक्षी गठबंधन INDIA ब्लॉक ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के खिलाफ अपना विरोध तेज करने का ऐलान किया है। गठबंधन मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग भी कर रहा है। विपक्ष का आरोप है कि मतदाता सूची के पुनरीक्षण की प्रक्रिया में अनियमितताएं हुई हैं। कांग्रेस नेता के.सी. वेणुगोपाल ने 5 अक्टूबर को 1 नवंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ बड़ी रैली आयोजित करने की घोषणा की थी। इस प्रदर्शन को ‘दिल्ली चलो’ मार्च से भी जोड़ा गया है।

इसके अलावा, INDIA ब्लॉक की ओर से 30 अक्टूबर को मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ प्रतीकात्मक ‘जनता की महाभियोग प्रक्रिया’ आयोजित करने की योजना है। इसके समापन पर उन्हें पद से हटाने की मांग के समर्थन में सार्वजनिक फैसला सुनाए जाने की बात कही गई है। विपक्षी गठबंधन इन प्रदर्शनों के जरिए SIR प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं का मुद्दा उठा रहा है। वहीं, बीजेपी नेता एन.वी. सुभाष ने कांग्रेस की इस रणनीति को आगामी विधानसभा चुनावों से पहले राजनीतिक नैरेटिव बनाने की कोशिश बताया है।

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anant singh

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25 Oct 2026, 1:29 PM IST

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