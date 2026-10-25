बीजेपी नेता एन.वी. सुभाष का राहुल गांधी पर आरोप, कहा- विभिन्न राज्यों के विधानसभा चुनावों के लिए गढ़ रहे हैं ‘राजनीतिक नैरेटिव’

बीजेपी नेता ने आरोप लगाया कि कांग्रेस लोकतंत्र और संविधान से जुड़े मुद्दों को उठाकर मीडिया का ध्यान आकर्षित करना चाहती है। उन्होंने कांग्रेस के संगठन और जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं की सक्रियता पर भी सवाल उठाए। सुभाष का दावा है कि कांग्रेस अपने राजनीतिक संदेश को व्यापक रूप से पहुंचाने के लिए मीडिया कवरेज पर निर्भर है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि राहुल गांधी के बयानों और कांग्रेस की राजनीतिक रणनीति से युवाओं सहित समाज के कुछ वर्गों में असहजता पैदा हो रही है। हालांकि, ये सभी दावे बीजेपी नेता की राजनीतिक प्रतिक्रिया का हिस्सा हैं।