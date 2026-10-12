12 अक्टूबर 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

इंदौर

इंदौर में पानी का नया नेटवर्क बनाने की तैयारी, तिंछा से लिम्बोदी तक बिछेगी 15 किमी. पाइपलाइन

Groundwater level: इस बार औसत से 37% कम बारिश के कारण इंदौर में भूजल स्तर गिरा और जलस्रोतों में पानी कम स्टोर हुआ है। जिला प्रशासन वैकल्पिक जलस्रोतों को विकसित कर नर्मदा पर निर्भरता कम करने की योजना पर काम कर रहा है।
3 min read
Google source verification

इंदौर

image

Astha Awasthi

Oct 12, 2026

भू-जल स्तर में गिरावट, प्रतिकात्मक फोटो (Photo Source- magnific)

भू-जल स्तर में गिरावट, प्रतिकात्मक फोटो (Photo Source- magnific)

Indore news: मध्यप्रदेश के इंदौर शहर में इस बार औसत से करीब 37 प्रतिशत कम बारिश होने से न सिर्फ भूजल स्तर में गिरावट आई है, बल्कि कई जलस्रोतों में बहुत कम पानी स्टोर हुआ है। अब वैकल्पिक जलस्रोत विकसित करने पर जोर दिया जा रहा है, ताकि नर्मदा जल पर निर्भरता कम हो और भूजल के दोहन में भी कमी आए। जिला प्रशासन ने चोरल, तिंछा, और शीतला माता फॉल को जलस्रोत के तौर पर विकसित करने की योजना बनाई है। अभी प्रोजेक्ट का परीक्षण कराया जा रहा है।

इंदौर को मिलने लगेगा पानी

प्रोजेक्ट से जुड़े एक्सपर्ट का दावा है कि तिछा फाल में 120 से 150 मिलियन घन मीटर पानी स्टोरेज की क्षमता विकसित हो सकती है। महू के आसपास अन्य जलस्रोत तैयार करने की भी प्लानिंग है। ऐसा हुआ तो नर्मदा का महू में जाने वाला 50 एमएलडी पानी इंदौर को मिलने लगेगा। इस प्रोजेक्ट के साथ आसपास के कई तालाबों और जलस्रोतों को विकसित कर वहां आने वाला पानी असरावद या लिम्बोदी लाने की योजना है। यदि सब कुछ ठीक रहा तो प्रोजेक्ट की रिपोर्ट जिला प्रशासन को सौंपी जाएगी और उसके आधार पर निर्णय होगा।

भूजल स्तर में होगा सुधार

मालूम हो, नर्मदा का पानी शहर में पीने के अलावा रास्ते में सिंचाई के लिए भी दिया जाता है। फसल के बाद भी इस पानी की सप्लाई जारी रहती है। कई जगह मोटर लगाकर पानी खींचा जाता है। यह पानी असरावद या लिम्बोदी के आसपास के तालाबों से लिफ्ट कर लाया जा सकता है। ओवरफ्लो होने वाला पानी कनाड़ नदी में 12 महीने बहता है और यह तिछा में आता है। इस पानी को स्टॉप डैम बनाकर रोका जा सकता है। यह पानी शहर के लिम्बोदी तालाब तक लाया जाए तो बायपास से लगी कई कॉलोनियों के भूजल स्तर में सुधार होगा।

जल संचयन और संरक्षण जरूरी

शहर के आसपास 40 से 50 किमी में कई वैकल्पिक स्रोत हैं, जिन पर काम करने से जल संचयन और संरक्षण होने से पानी की क्षमता बढ़ सकती है। कुछ वर्ष पहले तत्कालीन महापौर कृष्णमुरारी मोघे ने चोरल नदी में बारिश के दौरान आने वाले पानी को शहर में लाने की योजना बनाई थी। एक दशक में जलस्रोत बढ़ाने पर पर्याप्त काम नहीं हुआ। अब जरूरत है कि नर्मदा और यशवंत सागर के अलावा पानी के अन्य स्रोतों की भी नगर निगम तलाश करे। अलग-अलग स्रोतों से आने वाले पानी को स्टॉप डैम बनाकर रोकें और उसे शहर में नए तालाबों में लाया जाए। इससे एक्वेफर के जरिए वाटर रिचार्जिंग भी हो सकेगी।

यह किया जा सकता है काम

-तिंछा फाल में कानड़ नदी (दतोदा कैचमेंट) से बारिश के समय खूब पानी आता है, लेकिन यह बह जाता है। इस पानी को बांध बनाकर रोकना होगा। और आगे बड़े तालाब विकसित करने होंगे, ताकि वर्ष भर उपयोग किया जा सके। यह जलूद से पहले है, इसलिए इस पानी को इंदौर तक लाने की लागत भी कम रहेगी।

-महू में ग्राम भाटखेड़ी के पास बड़े तालाब में जानापाव कैचमेंट एरिया से खूब पानी आता है। तालाब में कई महीनों तक पानी स्टोर रहता है। इस पानी के उपयोग की योजना बनाई जा सकती है।

-तिंछाफाल में बड़ा जलाशय बनाया जाए तो उसका संभावित स्टोरेज 120 से 150 मिलियन क्यूबिक मीटर हो सकता है। इंदौर की पानी की मांग 700 से 900 एमएलडी है। तिंछाफाल से शहर की 35 से 50% पेयजल जरूरत पूरी हो सकती है।

नर्मदा नदी के अलावा अन्य जलस्रोत विकसित करने की योजना पर काम किए जा रहे हैं। वैकल्पिक जलात में नया जलस्रोत बनाना नहीं है, बल्कि नेटवर्क स्थापित करना है। इसके लिए सभी बिंदुओं पर परीक्षण किया जा रहा है। इसकी रिपोर्ट जिला प्रशासन को सौंपी जाएगी। प्रारंभिक स्थिति के आंकलन से स्पष्ट हुआ है कि शहर में पानी का समानांतर नया नेटवर्क स्थापित किया जा सकता है। इस नेटवर्क से पानी तो मिलेगा, भूजल स्तर में भी वृद्धि होगी। - सुरेश एमजी, जल प्रबंधन विशेषज्ञ

समझें पानी का सिस्टम

-कनाड़ नदी में पाताल पानी से पानी आता है। यह और आसपास से आया पानी तिंछा में जाता है। तिंछा के आगे इंटेक संरचना विकसित कर पम्पिंग स्टेशन से पानी असरावद
-पाइप लाइन से यह पानी लिम्बोदी तालाब तक लाया जा सकता है। इस पूरे नेटवर्क में लगभग 15 किमी का पाइप लाइन का क्षेत्रफल विकसित करना होगा।

ये हैं परियोजना के मुख्य बिंद

प्रस्तावित क्षमता : 50 MLD (5 करोड़ लीटर प्रति दिन)
कुल लंबाई:- 14-15 km
टिया कनाड़ असत: 9.8 km असरावद लिम्बोदी: 4.4 km)
संभावित पाइप व्यास: 800-900 mm
पंपिंग हेड : स्थल सर्वे के बाद निधीरित
(अनुमानित 20-80 मीटर)
मध्यवर्ती जलाशय : 1-2 MCM

राजगढ़ में बिजली कटौती से भड़के ग्रामीण, कांग्रेसियों के साथ किया रोड जाम

ये भी पढ़ें
rajgarh protest

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

12 Oct 2026 07:43 am

Published on:

12 Oct 2026 07:42 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Indore / इंदौर में पानी का नया नेटवर्क बनाने की तैयारी, तिंछा से लिम्बोदी तक बिछेगी 15 किमी. पाइपलाइन

बड़ी खबरें

View All

इंदौर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

कैंसर मरीजों को राहत, ‘ट्यूमर’ पर रखी जा सकेगी रियल टाइम नजर, झटपट मिलेगा रेडिएशन

कैंसर सेल, प्रतिकात्मक फोटो (Photo Source- magnific)
इंदौर

आश्रय निधि से इंदौर के गांवों में बहेगी विकास की गंगा, 11 करोड़ के विकास कार्य मंजूर

Aashray Nidhi
इंदौर

इंदौर पर चढ़ा भारत-वेस्टइंडीज टी-20 का क्रेज, प्रशंसकों में मची जर्सी लेने की होड़

India vs West Indies T-20
इंदौर

आसाराम ने गिरफ़्तारी से बचने 2 लाख लोगों को बुला लिया था, अनुयायियों से भर गया था इंदौर

Asaram Bapu
इंदौर

Navratri 2026: पेड़ों में ‘उल्टे नारियल’ बांधने से पूरी होती है हर मनोकामना, इंदौर के इस मंदिर में लगती है भीड़

आंबा वाली माता मंदिर(Photo Source - Patrika)
इंदौर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.