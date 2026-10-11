11 अक्टूबर 2026,

रविवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

राजगढ़

राजगढ़ में बिजली कटौती से भड़के ग्रामीण, कांग्रेसियों के साथ किया रोड जाम

Power Cut Protest: करेड़ी में राजगढ़-खुजनेर मार्ग पर थमा यातायात, बोले- लोड शेडिंग के नाम पर हो रही बिजली कटौती से रातभर मच्छरों के बीच परेशान हो रहे लोग।
less than 1 minute read
Google source verification

राजगढ़

image

Shailendra Sharma

Oct 11, 2026

rajgarh protest

villagers and congress protest power cuts road blockade, रोड पर प्रदर्शन करते कांग्रेस नेता (Source-Patrika)

Rajgarh Power Cut Protest: मध्यप्रदेश के राजगढ़ जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार हो रही बिजली कटौती के विरोध में रविवार देर शाम ग्रामीणों और कांग्रेस कार्यकर्ताओं का आक्रोश एक बार फिर सड़क पर दिखाई दिया। करेड़ी में ग्रामीणों ने राजगढ़-खुजनेर मार्ग पर चक्काजाम कर प्रदर्शन किया। इसके चलते हाइवे पर यातायात थम गया और राहगीरों को परेशानी का सामना करना पड़ा। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग रोड पर जमा हो गए जिससे दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतारें लग गईं।

लोड शेडिंग के नाम पर बिजली कटौती

प्रदर्शन कर रहे ग्रामीणों और कांग्रेस कार्यकर्ताओं का आरोप है कि बिजली कंपनी लोड शेडिंग के नाम पर ग्रामीण क्षेत्रों में बार-बार बिजली कटौती कर रही है। इससे आमजन का जनजीवन प्रभावित हो रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि रात के समय बिजली गुल रहने से लोगों को मच्छरों के बीच रात गुजारनी पड़ रही है। गर्मी और अन्य परेशानियों के बीच बिजली कटौती ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। ग्रामीणों ने कहा कि बिजली समस्या को लेकर पहले भी करेड़ी में चक्काजाम किया जा चुका है, लेकिन हालात में सुधार नहीं होने से लोगों को दोबारा सड़क पर उतरना पड़ा।

कांग्रेस ने बिजली कंपनी की कार्यप्रणाली पर उठाए सवाल

प्रदर्शन को समर्थन देने पूर्व विधायक बापूसिंह चौहान, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष महेंद्र सिंह पवार सहित अन्य कांग्रेस कार्यकर्ता भी पहुंचे। इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने बिजली कंपनी की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि बार-बार बिजली कटौती ने ग्रामीणों का जीना मुश्किल कर दिया है। ग्रामीण क्षेत्रों में निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की जानी चाहिए, ताकि लोगों को रोजमर्रा के कामकाज और रात के समय होने वाली परेशानियों से राहत मिल सके।

रेस्ट हाउस के पास से बातों में फंसाकर घर ले जाती थी महिला, भिंड में पकड़ाई हनीट्रैप गैंग

ये भी पढ़ें
Honey Trap Gang

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

11 Oct 2026 10:22 pm

Published on:

11 Oct 2026 10:22 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Rajgarh / राजगढ़ में बिजली कटौती से भड़के ग्रामीण, कांग्रेसियों के साथ किया रोड जाम

बड़ी खबरें

View All

राजगढ़

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

जन्मदिन पर पूर्व विधायक की पगड़ी पहनना समर्थक को पड़ा भारी, 3 दिन बाद घर पहुंची राजगढ़ पुलिस

Former MLA Turban
राजगढ़

Rajgarh Crime: थाली में रखे रह गए कटे प्याज-टमाटर, घर से करीब 60 किमी दूर अचेत मिला पत्नी का हत्यारा पति

rajgarh wife murder
राजगढ़

नलों से पानी गायब, राजगढ़ नगर पालिका के बाहर तख्तियां लेकर बैठे पार्षद

Water Crisis
राजगढ़

Rajgarh Crime: घर में रामपाल बाबा की तस्वीरें, पत्नी से कहता था- ‘भगवान की नहीं इनकी पूजा करो’, शनिवार को बिगड़ी बात

Rajgarh Crime
राजगढ़

राजगढ़ में घर में मिला पत्नी का शव, पति फरार

rajgarh wife found dead in home
राजगढ़
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.