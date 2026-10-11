राजगढ़ में बिजली कटौती से भड़के ग्रामीण, कांग्रेसियों के साथ किया रोड जाम

प्रदर्शन कर रहे ग्रामीणों और कांग्रेस कार्यकर्ताओं का आरोप है कि बिजली कंपनी लोड शेडिंग के नाम पर ग्रामीण क्षेत्रों में बार-बार बिजली कटौती कर रही है। इससे आमजन का जनजीवन प्रभावित हो रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि रात के समय बिजली गुल रहने से लोगों को मच्छरों के बीच रात गुजारनी पड़ रही है। गर्मी और अन्य परेशानियों के बीच बिजली कटौती ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। ग्रामीणों ने कहा कि बिजली समस्या को लेकर पहले भी करेड़ी में चक्काजाम किया जा चुका है, लेकिन हालात में सुधार नहीं होने से लोगों को दोबारा सड़क पर उतरना पड़ा।