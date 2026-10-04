बाढ़ उतर गई, लेकिन संकट नहीं! 200 मकान ढहे, 260 से ज्यादा घरों को पहुंचा नुकसान, खेतों में सड़ रही धान

अंतराम बघेल करीब 40 साल से इस इलाके में रह रहे हैं। वे कहते हैं कि उन्होंने इतनी भयावह बाढ़ पहले नहीं देखी। उन्होंने बताा कि रात करीब 12 बजे पानी बढऩा शुरू हुआ था। देखते ही देखते पानी इतना बढ़ गया कि संभलने का मौका नहीं मिला। सुबह तक हालात पूरी तरह बदल चुके थे। कई रातें करीब छह फीट पानी के बीच गुजारनी पड़ीं। बिजली नहीं थी, साफ पानी की परेशानी थी। घर और सामान का जो नुकसान हुआ, उसे देखकर समझ नहीं आता कि शुरुआत कहां से करें।’’ अंतराम की बात खत्म होते ही आसपास खड़े ग्रामीण अपने-अपने नुकसान की कहानी बताने लगते हैं। किसी का अनाज गया तो किसी के घर का सामान। किसी के बच्चों की किताबें पानी में गल गईं।