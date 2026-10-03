Rajasthan News: ‘आचार संहिता’ से आधे घंटे पहले ‘आदेश’, भजनलाल सरकार ने 15 RAS अफसरों का किया ट्रांसफर, देखें जानें लिस्ट और जानें मायने

क्र.सं. अधिकारी का नाम वर्तमान पद नवीन पद टिप्पणी

1 श्री नरेन्द्र पाल सिंह अतिरिक्त आयुक्त, सी.ए.डी., आई.जी.एन.पी., बीकानेर अतिरिक्त जिला कलेक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, जैसलमेर श्री परसा राम के स्थान पर

2 श्री अनिल कुमार पूनिया सचिव, अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर रजिस्ट्रार, गोविन्द गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय, बांसवाड़ा रिक्त पद पर

3 श्री सुरेश चौधरी भू-प्रबन्ध अधिकारी, टोंक उपायुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर रिक्त पद पर

4 श्री अवि गर्ग उप महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक, हनुमानगढ़-वृत्त रजिस्ट्रार, जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर रिक्त पद पर

5 श्री सुरेन्द्र प्रसाद उपखण्ड अधिकारी, बसेड़ी (धौलपुर) उपखण्ड अधिकारी, नारायणपुर (कोटपुतली-बहरोड़) श्री दिनेश शर्मा के स्थान पर

6 श्री सुनील शर्मा-I उपखण्ड अधिकारी, अरनोद, प्रतापगढ़ शासन उप सचिव, सहायता विभाग, जयपुर रिक्त पद पर

7 श्री दिनेश शर्मा उपखण्ड अधिकारी, नारायणपुर (कोटपुतली-बहरोड़) उपखण्ड अधिकारी एवं उप परियोजना अधिकारी-सहरिया विकास परियोजना, शाहबाद (बारां) श्री सुनील कुमार झिंगोनिया के स्थान पर

8 श्री रवि कुमार उपखण्ड अधिकारी, हनुमानगढ़ सहायक निदेशक, लोक सेवाएं, प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग, करौली रिक्त पद पर

9 श्री शिव राज मीना उपखण्ड अधिकारी, हिण्डोली (बूंदी) उपखण्ड अधिकारी, सवाईमाधोपुर श्री मांगी लाल के स्थान पर

10 श्री कपिल कुमार सहायक कलेक्टर, सीकर उप निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग, राजसमन्द रिक्त पद पर

11 श्री राजेश मीना उपखण्ड अधिकारी, आमेट (राजसमन्द) उपखण्ड अधिकारी, मण्डावर (दौसा) सुश्री प्रियंका बड़गुर्जर के स्थान पर

12 श्री ऋतु राज शर्मा उपखण्ड अधिकारी, वैर (भरतपुर) उपखण्ड अधिकारी एवं उप परियोजना अधिकारी-सहरिया विकास परियोजना, किशनगंज (बारां) श्री हेमन्त कुमार धनधोर के स्थान पर

13 श्री बनवारी लाल बैरवा सहायक कलेक्टर, भादरा (हनुमानगढ़) उपखण्ड अधिकारी, फूलियाकलां (भीलवाड़ा) श्री अरुण कुमार जैन के स्थान पर

14 सुश्री धारा सहायक कलेक्टर, लक्ष्मणगढ़ (अलवर) प्रोटोकॉल अधिकारी, सामान्य प्रशासन विभाग, जयपुर रिक्त पद पर