देशभर के स्कूलों में छात्रों ने ली साइबर सुरक्षा की शपथ, राजस्थान पुलिस ने दिया सुरक्षित डिजिटल भारत का संदेश

देश के विभिन्न हिस्सों के केंद्रीय विद्यालयों में सुबह की असेम्बली के दौरान छात्रों ने एक साथ खड़े होकर साइबर सुरक्षा की शपथ ली। तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि कक्षाओं में बच्चे ध्यान से सुन रहे हैं और शिक्षकों व पुलिस अधिकारियों के मार्गदर्शन में प्रतिज्ञा ले रहे हैं। एक छात्र की पीठ पर “Cyber Warriors” लिखा टी-शर्ट भी नजर आ रहा है, जो युवा पीढ़ी की जागरूकता को दर्शाता है। राजस्थान पुलिस ने कहा कि भारत का भविष्य सुरक्षित डिजिटल स्पेस बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है और युवा इस अभियान की अगुवाई कर रहे हैं।